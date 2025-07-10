Суд продовжив арешт екскерівниці Хмельницької МСЕК, але вдвічі зменшив розмір застави

Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід колишній керівниці Хмельницької медико-соціальної експертної комісії у вигляді тримання під вартою до 7 вересня включно. Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

Ім’я підозрюваної не називають, але обставини вказують на Тетяну Крупу.

Водночас ВАКС вдвічі зменшив розмір застави до 56 018 000 гривень.

Під час попереднього засідання щодо запобіжного заходу 15 травня суд визначив розмір застави – 112 036 000 гривень.

У разі внесення застави на підозрювану покладуть низку процесуальних обов’язків. Серед них – прибувати за викликом до слідчого, прокурора чи суду, утримуватися від спілкування щодо справи з працівниками КЗОЗ «Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи» та людьми, які зверталися туди для проведення медико-соціальної експертизи, з питань, що стосуються обставин кримінального провадження, здати свій паспорт для виїзду за кордон.

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Тетяна Крупа перебуває під вартою з жовтня минулого року. Тоді розмір застави їй був призначений у розмірі у 500 мільйонів гривень.

У березні Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду частково задовольнила апеляційну скаргу захисту на ухвалу про продовження тримання під вартою колишньої головної лікарки Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи, яку підозрюють у незаконному збагаченні. Тоді її залишили під вартою, але зменшили альтернативну заставу до 130 мільйонів гривень.

Державне бюро розслідувань у жовтні минулого року заявило, що підозрює керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли готівкою майже 6 мільйонів доларів США у різних валютах. Також правоохоронці розповіли, що родині топчиновників належить низка об’єктів нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, а також за кордоном.

Розпочато кримінальне провадження щодо незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагаються уникнути військової служби.

Сама чиновниця публічно не коментувала справу.

30 грудня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон №12178, який передбачає ліквідацію в Україні медико-соціальних експертних комісій (МСЕК).