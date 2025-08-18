ОГП: російський військовий розстріляв цивільного в Покровському районі

Офіс генерального прокурора 18 серпня повідомляє про розслідування чергового випадку вбивства цивільного російськими військовими.

Відомство посилається на відео в одному з Телеграм-каналів, зняте, за його даними, в районі Родинського Покровського району:

«Військовослужбовець ЗС РФ з білою пов’язкою на руці відкрив прицільний вогонь по цивільній особі. У подальшому він підійшов до жертви, яка лежала на дорозі, та, оглянувши її, втік з місця злочину».





Правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини. Триває досудове розслідування та слідчі дії, направлені на «встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння злочину осіб з числа військовослужбовців РФ».

У липні оперативники та слідчі управління Національної поліції в Криму й Севастополі встановили особу російського командира, який віддавав наказ розстрілювати цивільних під час окупації Київщини.

Російське керівництво не визнавало факти вбивств українських цивільних російськими військовими. У червні 2025 року Радіо Свобода вдалося поговорити із сержантом російської армії Володимиром Борзуновим, який у березні 2022-го брав участь в окупації міста Бучі. Борзунов підтвердив факти вбивств російськими військовими трьох цивільних бучанців: Володимира Рубайла, Олександра Коновалова та Ігоря Городецького, які відбулися 4-5 березня 2022 року в районі вулиці Яблунської у Бучі.

