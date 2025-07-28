ОГП: у Росії й на окупованих територіях є 176 місць несвободи, де утримують і катують українських полонених

На окупованих територіях і в самій Росії виявлено 176 стаціонарних місць несвободи і ​понад 120 тимчасових (транзитних) точок утримання українських полонених, повідомив Офіс генерального прокурора.

28 липня в Україні вшановують пам’ять тих, хто був страчений, закатований або загинув у полоні. ОГП вказує, що розслідує системні воєнні злочини Росії проти військовополонених і цивільних.

За результатами слідства, повідомляють у прокуратурі, встановили, що:

понад 11 000 осіб були незаконно утримувані в місцях несвободи;

​визнано потерпілими: понад 5 000 військових і понад 5 600 цивільних;

​повідомлено про підозру 534 особам;

​скеровано до суду обвинувальні акти щодо 365 осіб;

​117 засуджено обвинувальними вироками.

«Розслідування засвідчують: злочини мали системний характер, ґрунтувались на дискримінації за національною і мовною ознаками, були сплановані та координовані представниками влади країни-агресора… Затриманих систематично катували: били, піддавали електрошоку, застосовували службових собак, душили, підвішували, імітували страту, вдавались до сексуального насильства. Зафіксовані випадки спричинення каліцтв, опіків, психологічного знущання», – йдеться в повідомленні.

За даними ОГП, у ході розслідування злочинів, вчинених у місцях несвободи, повідомлено про підозру понад 45 співробітникам установ Федеральної служби виконання покарань Росії. Серед підозрюваних – керівники російських СІЗО і колоній (міст Курськ, Старий Оскол, Пакіно), а також начальники установ на окупованих територіях (Суходільська, Волноваська колонії).

«Особливо жахливим залишається масове вбивство українських військовополонених в колонії в Оленівці: у ніч з 28 на 29 липня 2022 року внаслідок вибуху загинули щонайменше 50 осіб, ще 140 – отримали поранення. Керівництву колонії повідомлено про підозру у залишенні поранених без медичної допомоги, що призвело до загибелі ще дев’яти українських воїнів», – зазначили у прокуратурі.

Там наголосили, що ці злочини є «грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, Женевських конвенцій і всіх норм людяності», й не мають терміну давності.

23 липня відбувся дев’ятий етап обміну військовополоненими, про який Україна і РФ домовилися в червні у Стамбулі.