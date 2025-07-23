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Україна та РФ провели черговий етап обміну військовополоненими

Повернення українських військовополонених, 23 липня 2025 року
Повернення українських військовополонених, 23 липня 2025 року

Дев’ятий етап обміну військовополоненими, про який Україна та РФ домовилися в червні у Стамбулі, відбувся 23 липня, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Додому повертаються важкохворі й тяжкопоранені захисники. Можемо вже говорити про деталі – за всі етапи останніх стамбульських домовленостей вдалося повернути більш ніж 1000 наших людей. Для тисячі родин це радість знову обійняти своїх близьких. Дякую всім, хто над цим працював», – написав глава держави.


За його словами, ці військові захищали Україну на різних напрямках фронту, а значна кількість із них була в полоні понад три роки.

«Важливо, що обміни тривають і наші люди повертаються додому. Дякую всім, хто продовжує цю надважливу роботу. Повернути всіх наших – це пріоритет для держави. І ми продовжимо всі зусилля для того, щоб усі наші люди повернулися з неволі», – додав президент.

2 червня делегації України та РФ домовилися у Стамбулі про нові обміни полоненими. Як повідомив голова делегації України на переговорах Рустем Умєров, є домовленість зосередитися на конкретних категоріях, а не на цифрах: про обмін «всіх на всіх» важкопоранених і тяжкохворих військовополонених, друга категорія – це молоді солдати, яким від 18 до 25 років. Також була домовленість про повернення 6000 тіл загиблих солдатів.


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