Україна та РФ провели черговий етап обміну військовополоненими

Дев’ятий етап обміну військовополоненими, про який Україна та РФ домовилися в червні у Стамбулі, відбувся 23 липня, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Додому повертаються важкохворі й тяжкопоранені захисники. Можемо вже говорити про деталі – за всі етапи останніх стамбульських домовленостей вдалося повернути більш ніж 1000 наших людей. Для тисячі родин це радість знову обійняти своїх близьких. Дякую всім, хто над цим працював», – написав глава держави.



За його словами, ці військові захищали Україну на різних напрямках фронту, а значна кількість із них була в полоні понад три роки.



«Важливо, що обміни тривають і наші люди повертаються додому. Дякую всім, хто продовжує цю надважливу роботу. Повернути всіх наших – це пріоритет для держави. І ми продовжимо всі зусилля для того, щоб усі наші люди повернулися з неволі», – додав президент.

2 червня делегації України та РФ домовилися у Стамбулі про нові обміни полоненими. Як повідомив голова делегації України на переговорах Рустем Умєров, є домовленість зосередитися на конкретних категоріях, а не на цифрах: про обмін «всіх на всіх» важкопоранених і тяжкохворих військовополонених, друга категорія – це молоді солдати, яким від 18 до 25 років. Також була домовленість про повернення 6000 тіл загиблих солдатів.



