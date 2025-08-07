Апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід для Чернишова

Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід для колишнього віцепрем’єр-міністра України Олексія Чернишова, повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

27 червня суд застосував щодо Чернишова запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 120 млн грн із покладенням низки процесуальних обовʼязків, серед яких – прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора або суду, повідомляти про зміну свого місця проживання та/або місця роботи, не відлучатися з території України без дозволу слідчого, прокурора або суду;

Термін дії цих обовʼязків до 27 серпня 2025 року.

2 липня у ВАКС повідомили, що заставу за Чернишова внесли в повному обсязі.

23 червня НАБУ і САП повідомили про підозру Чернишову, на той момент «чинному віцепрем’єр-міністру України, який раніше обіймав посаду міністра розвитку громад і територій України». Його підозрюють у зловживанні службовим становищем й одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе і третіх осіб.

Йдеться про ймовірне незаконне надання одному зі столичних забудовників земельної ділянки в Києві під зведення житлового комплексу за заниженою ціною в обмін на знижки на квартири для «міністра і визначених ним осіб».

За повідомленням, Чернишов став шостим підозрюваним у справі про масштабну корупційну схему в будівельній сфері за участю топпосадовців. Він раніше назвав підозру необґрунтованою.

Водночас керівник САП Олександр Клименко в інтерв’ю «Дзеркалу тижня», оприлюдненому 7 серпня, заявив, що у цій справі є ще додаткові епізоди.

«У цій справі є більше епізодів, ніж стало відомо суспільству завдяки підозрам, це правда. Вони розслідуються. Якщо буде зібрано достатньо доказів, суспільство про це дізнається з офіційних каналів НАБУ і САП», – сказав Клименко.



