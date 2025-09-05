Справа поліграфкомбінату «Україна»: НАБУ заявило про повернення понад 3 млн євро з Франції

З-за кордону повернуться понад 3,3 мільйона євро у справі про зловживання на поліграфкомбінаті «Україна», повідомляє Національне антикорупційне бюро 5 вересня.

«3,377 млн євро (орієнтовно 163 млн грн за курсом НБУ) надійде до державного бюджету від французької компанії, дотичної до справи НАБУ і САП щодо зловживань на ДП «Поліграфкомбінат «Україна». Це перша в історії антикорупційних органів компенсація, яку сплатить іноземний суб’єкт», – йдеться в повідомленні.

Бюро уточнює, що угоду з компанією в липні уклала Національна фінансова прокуратура Франції, 3 вересня її затвердив паризький суд.

За даними слідства, поліграфкомбінат закуповував у французької компанії матеріали за завищеними цінами через естонську компанію-прокладку, а колишній директор державного підприємства отримав за це «неправомірну вигоду у вигляді авторських прав на дизайни захисних елементів документів». У справі повідомили про підозру йому і ще сімом людям.

Результат став можливим завдяки спільній роботі НАБУ, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, правоохоронців Франції та Естонії під егідою Євроюсту.

У 2023 році НАБУ повідомило про викриття масштабної схеми заволодіння коштами держпідприємства «Поліграфічний комбінат «Україна» на суму понад 450 мільйонів гривень.

Згодом Вищий антикорупційний суд заочно обрав колишньому директору поліграфкомбінату «Україна» запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.