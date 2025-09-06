У СБУ кажуть про затримання народного депутата від ОПЗЖ, якого підозрюють у держзраді

Затримали народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ, якого підозрюють у державній зраді, йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.

«Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора затримали на території України народного депутата IX скликання від забороненої політичної партії «ОПЗЖ», який перебував у розшуку за підозрою у державній зраді. За даними слідства, фігурант був завербований ФСБ РФ задовго до початку повномасштабного вторгнення РФ і активно виконував завдання російської спецслужби», – зазначили у відомстві.

За даними СБУ, за матеріалами справи, підозрюваний народний депутат налагодив «ефективний механізм впливу на керівництво» одного з правоохоронних органів України.



Відомо, що у липні 2025 року за матеріалами СБУ та ОГП народному депутату було повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом).

«Сьогодні (6 вересня – ред.), після його затримання він був доставлений до суду, який застосував до нього раніше обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», – підсумували в СБУ.

У СБУ й ОГП не вказують прізвища депутата, але з обставин справи і за даними ЗМІ, йдеться про народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка. Він ситуацію поки не коментував.

21 липня СБУ повідомила, що розслідує ймовірний вплив Росії на роботу Національного антикорупційного бюро. Серед фігурантів назвали, зокрема, і Федора Христенка. Йому заочно повідомили про підозру в державній зраді за попередньою змовою групи осіб в умовах воєнного стану та зловживанні впливом. СБУ стверджувала, що Христенко, який втік з України за кордон, продовжував здійснювати вплив на бюро.

5 вересня видання «Українська правда» повідомило з посиланням на джерела в правоохоронних органах і політичних колах, що Христенка, якого підозрюють у державній зраді, найближчими днями можуть екстрадувати з Дубаю в Україну.