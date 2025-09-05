ВАКС наклав санкції на колишнього нардепа Олійника на запит Мін’юсту

Вищий антикорупційний суд частково задовольнив позовну заяву Міністерства юстиції про застосування санкції до колишнього народного депутата України VII скликання (від партії «Партія регіонів») Володимира Олійника – про це повідомив Мін’юст 5 вересня.

За даними відомства, в дохід держави стягнули такі активи:

1/2 та 1/4 об’єктів нерухомого майна в Черкасах

1/2 об’єкта нерухомості в Київській області

1/2 самохідного, моторного прогулянкового судна

Водночас суд відмовив у частині стягнення в дохід держави частки корпоративних прав в компанії «Е.С.П. ТЕХНОЛОГІЇ», яка належить дружині колишнього парламентаря Людмилі Олійник.

За даними міністерства, Олійник після Революції Гідності виїхав до Росії, де подав позов до Дорогомиловського районного суду Москви щодо визнання подій в Україні 2014 року державним переворотом і в грудні 2016 отримав відповідне рішення. Він також є одним із засновників організації антиукраїнського спрямування так званого «Комітету спасіння України» та активно бере участь в російських пропагандистських програмах.

«В своїх виступах В. Олійник публічно підтримує та поширює наративи російської пропаганди з метою формування спотвореної позиції на події, які відбуваються в Україні», – додає міністерство.

Рішення суду може бути оскаржене учасниками справи протягом п’яти днів з моменту опублікування повного тексту рішення на сайті ВАКС.

Володимир Олійник виїхав з України після перемоги Революції Гідності 2014 року.

У вересні 2022 року Служба безпеки України повідомила йому, а також іншому колишньому нардепу Олегу Царьову про підозру в державній зраді та незаконному перетині державного кордону. За даними СБУ, підозрювані прибули на тоді окуповану Росією частину Київщини «для допомоги встановленню на ній окупаційного режиму».



