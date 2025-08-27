Мін’юст пропонує зміни у виконанні Конвенції щодо міжнародного викрадення дітей

Міністерство юстиції пропонує зміни у виконанні Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей, повідомляє пресслужба відомства 27 серпня.

Мін’юст ініціював проєкт постанови Кабінету міністрів «Про внесення змін до Порядку виконання на території України Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей», який передбачає створення правових підстав для залучення системи безоплатної правничої допомоги:

«Це дозволить забезпечити належне представництво в суді іноземних заявників, які звертаються відповідно до Конвенції».

Читайте також: Смертельний удар по виправній колонії у Запорізькій області: все, що про це відомо

Міністерство обґрунтовує ініціативу тим, що воно забезпечувало представництво інтересів іноземних заявників у судах згідно із Конвенцією. Із розвитком системи надання безоплатної правничої допомоги з’явилася можливість передати ці функції адвокатам та працівникам центрів БПД.

«Проєкт постанови спрямований на забезпечення ефективнішого представництва інтересів осіб, які звертаються із заявою про повернення дитини або про доступ до неї», – уточнює відомство.

Передбачається, що проєкт також забезпечить точкові зміни, які покращать механізм виконання Конвенції:

налагодження взаємодії між Мін’юстом і центрами з надання безоплатної правничої допомоги

захист персональних даних

доповнення переліку підстав для припинення опрацювання заяви про повернення дитини або про доступ до неї

«Прийняття цих змін відповідає українському законодавству та міжнародним зобов’язанням України, сприяючи подальшому вдосконаленню механізму захисту прав дітей», – уточнює відомство.

Конвенція про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей має на меті, зокрема, забезпечення «негайного повернення дітей, незаконно переміщених до будь-якої з Договірних держав або утримуваних у будь-якій із Договірних держав». Україна приєдналася до неї в 2006 році.



