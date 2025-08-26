У Польщі з питання допомоги українцям триває суперечка між урядовцями та канцелярією президента

Віцепрем’єр уряду Польщі Кшиштоф Гавковський заявив 26 серпня, що «Путін отримав нового союзника в Європі». Про це він написав у мережі Х, коментуючи рішення президента Кароля Навроцького ветувати закон про допомогу громадянам України.

«У Росії радіють позиції президента Навроцького, який блокує підтримку України! Під постами Канцелярії сотні російських тролів аплодують і намагаються відмовити Польщу від допомоги Україні, яка бореться за незалежність… Ми недовго чекали на дії нового президента на підтримку російського імперіалізму. Але Польща ніколи не приєднається до осі зла, незалежно від того, як сильно цього прагнуть Кароль Навроцький і його засліплене ненавистю оточення», – вказав урядовець.

У відповідь речник президента Польщі Рафал Лешкевич назвав коментар Гавковського «виявом невігластва та браку чуйності».

«Він також надсилає небезпечний сигнал нашим ворогам. Представник польського уряду безпідставно звинувачує президента Республіки Польща в підтримці російського імперіалізму! Це верх маніпуляцій, з якими вам слід боротися, а не сприяти їм», – написав речник Навроцького.

Наразі у Польщі громадяни України зі статусом захисту до кінця вересня 2025 року мають право на 800 злотих щомісячної допомоги на дитину, а також безплатний доступ до системи освіти та охорони здоров’я, що ставить їх у рівні умови з польськими сім’ями.

Законопроєкт, який був схвалений голосами лівоцентристської коаліції прем’єр-міністра Дональда Туска, передбачав продовження отримання біженцями цих соціальних виплат до березня 2026 року, проте президент Польщі Кароль Навроцький ветував його, вимагаючи, щоб допомога надавалась лише тим українцям, які працюють.

Новий президентський законопроєкт вже подали до парламенту країни.

З моменту вторгнення Росії в Україну у 2022 році в Польщі оселилися близько мільйона біженців, більшість з яких – жінки та діти.



Польща є ключовим прихильником України та основним транзитним маршрутом для західної допомоги.