У Польщі склав присягу новообраний президент Кароль Навроцький. Церемонія інавгурації відбулася в польському парламенті 6 серпня.

Після складання присяги Навроцький виступив зі своїм першим зверненням до Національних зборів, в якому, зокрема, оголосив, що буде «голосом поляків», які хочуть, щоб країна зберегла свій суверенітет, перебуваючи в ЄС.

«Я буду голосом тих, хто хоче суверенної Польщі, Польщі, яка є в Європейському Союзі, але Польщі, яка не є Європейським Союзом, а є Польщею і залишиться Польщею», – сказав він.

Навроцький також заявив, що підтримуватиме найважливіші альянси Польщі, зокрема зі США, а також висловився проти незаконної міграції і переходу країни на євро.

Польський консервативний політик, керівник польського Інституту національної пам’яті, 42-річний Кароль Навроцький, якого підтримує опозиційна права партія «Право і справедливість» (PiS), переміг у другому турі виборів президента, що пройшов 1 червня.

Згідно з офіційними підрахунками виборчої комісії країни 100% голосів, Навроцький набрав 50,89%.

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