Зеленський провів першу розмову з обраним президентом Польщі

Президент Володимир Зеленський провів «хорошу першу» розмову з обраним президентом Польщі Каролем Навроцьким – про це він повідомив 31 липня.

Зеленський розповів, що привітав Навроцького з перемогою на виборах і побажав успіху. Він висловив очікування, що Польща й надалі залишатиметься надійним партнером і союзником України.

Він також відзначив підтримку, яку Польща надала Україні від початку повномасштабної війни – військову, політичну та гуманітарну – та наголосив на важливості її продовження. Голова держави поінформував Навроцького про наслідки нічної атаки Росії та ситуацію на фронті.

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«Обговорили ключові події, які відбудуться найближчими місяцями. Домовилися про обмін візитами, під час яких обговоримо всі актуальні питання двосторонньої співпраці. Обов’язково визначимо формати взаємодії, які дадуть реальний результат для наших країн, наших людей», – заявив Зеленський.

Він подякував Навроцькому за «готовність працювати разом і запевнення в подальшій підтримці України».

Речник обраного президента Польщі Рафаль Леськевич, на якого посилаються польські медіа, підтвердив розмову зазначивши, що вона відбулася на запит української сторони. За його словами, Навроцький висловив підтримку Україні в протистоянні Росії – «неоімперській та колоніальній державі, якою править воєнний злочинець Володимир Путін».





Серед інших тем розмови він назвав історичну політику:

«Кароль Навроцький підкреслив, що він є голосом народу, який вимагає зміни підходу України до важливих і досі невирішених історичних питань. Це має змінитися».

Польський консервативний політик, керівник польського Інституту національної пам’яті, 42-річний Кароль Навроцький, якого підтримує опозиційна права партія «Право і справедливість» (PiS), переміг у другому турі виборів президента, що пройшов 1 червня.

Згідно з офіційними підрахунками виборчої комісії країни 100% голосів, Навроцький набрав 50,89%.

