Зеленський підписав закон про визнання депортованими українців, виселених із Польщі в 1944-1951 роках

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який визнає депортацією примусове переселення українців із території Польської Народної Республіки у 1944-1951 роках. Про це свідчить картка закону на сайті Верховної Ради.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що закон повертає історичну справедливість.

«Президент України Володимир Зеленський щойно підписав важливий закон, яким ми відновлюємо памʼять про примусово депортованих українців із території Польщі у 1944–1951 роках. Правильний і гідний крок, який повертає історичну справедливість щодо цього жахливого злочину», – написав він у фейсбуці.

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Верховна Рада ухвалила цей закон 16 липня. Згідно з документом, Україна «визначає відновлення прав громадян України із числа депортованих осіб одним із пріоритетних напрямів політичного, соціально-економічного, культурного і духовного розвитку суспільства».

Зокрема, осіб українського походження, примусово переселених з Польської Народної Республіки на підставі рішень органів колишнього СРСР і ПНР у період 1944-1951 років, додали до переліку тих, що мають статус депортованих.

«Держава гарантує особам українського етнічного походження, які були примусово переселені з місць їхнього постійного компактного проживання на території Польської Республіки у період 1944-1951 років, а в разі їх смерті – членам їхніх сімей (чоловік, дружина, діти), право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди, заподіяної їм внаслідок депортації, у розмірах і порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України, у вигляді одноразової матеріальної допомоги», – йдеться в тексті.

Законопроєкт щодо «визнання депортованими громадян України, які у 1944-1951 роках були примусово переселені з території Польської Народної Республіки» зареєстрували в парламенті 2019 року. У 2021 році депутати підтримали його в першому читанні.

9 вересня 1944 року в Любліні була підписана міждержавна угода між УРСР і Польським комітетом національного визволення про евакуацію українського населення з території Польщі і польських громадян із території УРСР.

Із 1944 по 1946 роки на територію УРСР депортували близько пів мільйона українців із їхніх етнічних земель, під час акції «Вісла» в 1947 році – 150 тисяч, у 1948-1951 роках ще понад 41 тисячу. Люди залишились без рідної домівки, землі, майна.

За рішенням Верховної Ради від 2019 року у другу неділю вересня на державному рівні вшановують роковини депортації – примусового виселення автохтонних українців із Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944–1951 роках.