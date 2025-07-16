Рада визнала депортацією виселення українців із Польської народної республіки

Верховна Рада визнала депортацію українців із місць постійного проживання на території Польської Народної Республіки з 1944 по 1951 рік «як незаконні та злочинні акти» – відповідний законопроєкт, згідно із сайтом парламенту, народні депутати ухвалили в цілому 16 липня.

Згідно з документом, Україна «визначає відновлення прав громадян України із числа депортованих осіб одним з пріоритетних напрямів політичного, соціально-економічного, культурного і духовного розвитку суспільства».

Зокрема, людей українського походження, примусово переселених з Польської Народної Республіки на підставі рішень органів колишнього СРСР та ПНР у період 1944-1951 років, додали до переліку тих, що мають статус депортованих.





«Держава гарантує особам українського етнічного походження, які були примусово переселені з місць їх постійного компактного проживання на території Польської Республіки у період 1944-1951 років, а в разі їх смерті – членам їхніх сімей (чоловік, дружина, діти), право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди, заподіяної їм внаслідок депортації, у розмірах та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України, у вигляді одноразової матеріальної допомоги», – йдеться в тексті.

Законопроєкт щодо «визнання депортованими громадян України, які у 1944-1951 роках були примусово переселені з території Польської Народної Республіки» зареєстрували в парламенті 2019 року. У 2021 році депутати підтримали його в першому читанні.

9 вересня 1944 року в Любліні була підписана міждержавна угода між УРСР і Польським комітетом національного визволення про евакуацію українського населення з території Польщі і польських громадян із території УРСР.

Примусова депортація українців із Лемківщини, Холмщини, Надсяння тривала з вересня 1944-го до червня 1946 року. Внаслідок цієї акції виселили близько пів мільйона українців.



