«Поляки чекають на правду»: Навроцький закликав Зеленського почати «масштабні» ексгумації жертв Волинської трагедії

Президент Польщі Кароль Навроцький попросив українського лідера Володимира Зеленського розпочати масштабні роботи з ексгумації жертв Волинської трагедії.

«Ще раз, пане посол, як новообраний президент, я хотів би офіційно звернутися до Вашої Високоповажності та президента Зеленського щодо можливості проведення повномасштабних ексгумацій на Волині. Поляки чекають на цю правду, і волинські родини досі страждають від травми, яка сталася 82 роки тому», – зазначив він в ефірі RMF24.

Навроцький каже, що жертви Волинської трагедії «закликають до хреста, могили та пам’яті».

«Як майбутній президент Польщі я зобов’язаний говорити їхнім голосом. Ніхто мене від цього не звільнить. Поляки чекають на цю правду», – додав Навроцький.

За словами новообраного президента Польщі, ексгумація необхідна для того, щоб Польща та Україна «справді примирилися».

Польща називає жертв на Тернопільщині жертвами «Волинської різанини». В Україні історики наголошують, що це жертви польсько-українського збройного конфлікту в роки Другої світової війни. Волинські події почалися на зламі 1942-1943 років, коли фіксувалися перші напади і вбивства поляків, а закінчилися восени 1944 року.

Про те, що на території колишнього села Пужники у квітні розпочнуться ексгумаційні роботи щодо жертв Волинської трагедії стало відомо на початку року. Про це повідомив фонд «Свобода і Демократія». Ця організація два роки тому знайшла вказане місце поховання.

Проведення ексгумаційних робіт у Пужниках на Тернопільщині голова комісії польського Сейму у закордонних справах Павел Коваль під час брифінгу у Жешуві назвав «проривом» в українсько-польських відносинах.

Раніше Україна і Польща обмінялися списками місць пошуку й ексгумації останків «жертв взаємних історичних конфліктів».

Українська сторона дозволила також проведення ексгумаційних робіт Польщі у селі Угли на Рівненщині і у Львові.



