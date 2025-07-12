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«Поляки чекають на правду»: Навроцький закликав Зеленського почати «масштабні» ексгумації жертв Волинської трагедії

Кароль Навроцький каже, що жертви Волинської трагедії «закликають до хреста, могили та пам’яті»
Кароль Навроцький каже, що жертви Волинської трагедії «закликають до хреста, могили та пам’яті»

Президент Польщі Кароль Навроцький попросив українського лідера Володимира Зеленського розпочати масштабні роботи з ексгумації жертв Волинської трагедії.

«Ще раз, пане посол, як новообраний президент, я хотів би офіційно звернутися до Вашої Високоповажності та президента Зеленського щодо можливості проведення повномасштабних ексгумацій на Волині. Поляки чекають на цю правду, і волинські родини досі страждають від травми, яка сталася 82 роки тому», – зазначив він в ефірі RMF24.

Навроцький каже, що жертви Волинської трагедії «закликають до хреста, могили та пам’яті».

«Як майбутній президент Польщі я зобов’язаний говорити їхнім голосом. Ніхто мене від цього не звільнить. Поляки чекають на цю правду», – додав Навроцький.

За словами новообраного президента Польщі, ексгумація необхідна для того, щоб Польща та Україна «справді примирилися».

Польща називає жертв на Тернопільщині жертвами «Волинської різанини». В Україні історики наголошують, що це жертви польсько-українського збройного конфлікту в роки Другої світової війни. Волинські події почалися на зламі 1942-1943 років, коли фіксувалися перші напади і вбивства поляків, а закінчилися восени 1944 року.

Про те, що на території колишнього села Пужники у квітні розпочнуться ексгумаційні роботи щодо жертв Волинської трагедії стало відомо на початку року. Про це повідомив фонд «Свобода і Демократія». Ця організація два роки тому знайшла вказане місце поховання.

Проведення ексгумаційних робіт у Пужниках на Тернопільщині голова комісії польського Сейму у закордонних справах Павел Коваль під час брифінгу у Жешуві назвав «проривом» в українсько-польських відносинах.

Раніше Україна і Польща обмінялися списками місць пошуку й ексгумації останків «жертв взаємних історичних конфліктів».

Українська сторона дозволила також проведення ексгумаційних робіт Польщі у селі Угли на Рівненщині і у Львові.


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