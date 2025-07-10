Зеленський після заяв Дуди: важливо, щоб Польща залишалася ключовим хабом для міжнародної допомоги Україні

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів зустріч із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском у рамках Конференції з питань відновлення України, що проходить у Римі.

«Важливо, щоб Польща й надалі залишалася ключовим логістичним і транзитним хабом для міжнародної допомоги Україні», – написав Зеленський у телеграмі за підсумками зустрічі.

За його словами, він подякував Тускові за участь у конференції і приєднання до Європейського флагманського фонду реконструкції України.

«Говорили про ситуацію на полі бою й оборонні потреби України. Пріоритет – розвиток оборонного виробництва. Зацікавлені в співпраці з Польщею в межах програми SAFE та інших для спільних закупівель і виробництва озброєнь», – додав голова держави.

Туск окремо розмову не коментував, але написав у соцмережі X, що Конференція з відбудови України в Римі, «на подив деяких і на жаль Москви, показала виняткову єдність Європи, США, Канади й України».

Напередодні Анджей Дуда, який завершує своє перебування на посаді президента Польщі після двох термінів, в інтерв’ю польським ЗМІ розкритикував ставлення до Польщі з боку союзників і України через «ігнорування» у питанні військової допомоги. Він також зазначив, що союзники і Україна «вважають, що мають право на аеропорт Жешува й наші автомагістралі».

«Ніби це їхнє. Це не їхнє, це – наше. Тому, якщо комусь щось не подобається, ми це закриваємо і прощаємося. Ми робимо ремонт, закриваємо аеропорт у Жешуві й доставляємо постачання до України морем, повітрям, я не знаю, скидаємо на парашутах, розберіться, якщо вважаєте, що ми вам не потрібні», – сказав Дуда.

Аеропорт біля міста Ряшів (Жешув) є головним транзитним вузлом для іноземної військової допомоги Україні.