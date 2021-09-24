Рада підтримала в 1-му читанні визнання депортованими українців, виселених із Польщі в 1944-1951 роках

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт, який визнає депортованими громадян України, примусово виселених із території Польської Народної республіки у 1940-х роках.

За документ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визнання депортованими громадян України, які у 1944-1951 роках були примусово переселені з території Польської Народної Республіки» проголосували 294 народних депутати, проти – один, семеро утрималися.

Крім того, 297 парламентарів підтримали скорочення вдвічі терміну підготовки проєкту до другого читання.

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Документ передбачає включення до закону «Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою» положень про українців, виселених із території Польської Народної Республіки в період із 1944 по 1951 рік.

Зокрема, держава «гарантує компенсацію депортованим особам матеріальної та моральної шкоди, заподіяної внаслідок депортації».

«Матеріальні та моральні збитки, завдані внаслідок депортації особам, депортованим з території Польської Народної Республіки у період 1944-1951 років, підлягають відшкодуванню у розмірах та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України у вигляді щорічної разової матеріальної допомоги. Заяви про компенсацію та повернення майна подаються не пізніше трьох років з дня набуття особою статусу депортованої особи», – йдеться в тексті.

9 вересня 1944 року в Любліні була підписана міждержавна угода між УРСР і Польським комітетом національного визволення про евакуацію українського населення з території Польщі і польських громадян із території УРСР.

Примусова депортація українців із Лемківщини, Холмщини, Надсяння тривала з вересня 1944-го до червня 1946 року. Внаслідок цієї акції виселили близько пів мільйона українців.