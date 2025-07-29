 «Зараз не час ділитися на тих, хто поїхав і хто лишився» – посол у Польщі про повернення українців

Після повернення додому з-за кордону українці, які вимушено виїжджали через війну, можуть зазнати проблем, вважає посол України в Польщі Василь Боднар.

Як сказав дипломат в інтерв’ю Радіо Свобода, «діти, які залишились під час війни, і діти, які приїхали, вони між собою не розуміють один одного». За його словами, найбільш бажаною з боку держави є зараз політика з повернення людей, об'єднання і створення для них умов.

«Є люди, які вже зараз звертаються... Питання, пов'язані з поселенням, зі влаштуванням на роботу і з розв’язанням проблемних питань, які пов’язані з пенсіями, картками та іншими речами, які людей турбують. Від нас залежить, чи створимо ми такі умови, які дозволять людям повернутися», – розповів посол.

Він також заявив про велике бажання людей повертатися.

«Якщо ви говорите з біженцями, з людьми, які виїхали не добровільно, а під силою обставин, то процентів 70 із них скаже, що вони хочуть повертатися. Я стараюся практично кожного місяця організовувати різні вікові і навіть різні групи по інтересах і ті, які представляють різні прошарки суспільства, щоб вони розказували про свої проблеми і також плани на майбутнє. От хто вже дійсно зачепився, ну процентів 15–20, вони так само залишаються, подалися на громадянство можливо, хтось створював бізнес, почуває себе добре. Але більшість кажуть, якщо завтра припиняється війна, ми їдемо додому», – каже Василь Боднар.

На запитання про те, чи присутній страх серед українських чоловіків, які за кордоном, що коли вони повернуться, їх будуть засуджувати, Василь Боднар відповів: «Ні, нема цього страху, тому що, мені здається, зараз не час ділитися на тих, хто поїхав, хто лишився. Ми самі собі будемо створювати додаткові проблеми такими поділами».

Раніше цього місяця президент України Володимир Зеленський підписав закон, який врегульовує питання множинного громадянства. Президент Світового конгресу українців Павло Ґрод в інтерв’ю Радіо Свобода висловив думку, що цей закон прискорить і забезпечить повернення українців на батьківщину для відновлення України від наслідків російсько-української війни.