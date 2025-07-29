Туск: у Польщі затримали 32 людини, яких підозрюють у співпраці з спецслужбами Росії

Польська влада затримала 32 людини, яких підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами з метою організації актів саботажу на території країни. Про це у вівторок розповів прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє польське агентство PAP.

За словами Туска, до злочинної групи входили громадяни Польщі, Росії, України, Білорусі та Колумбії. За даними Агентства внутрішньої безпеки Польщі (ABW), злочини ними були скоєні або готувалися за вказівкою співробітників російської розвідки. Один із затриманих вже засуджений, решта перебувають під вартою і чекають на суд.

Одному з членів групи – 27-річному громадянину Колумбії – висунули звинувачення у підпалі двох будівельних складів у травні 2024 року. За інформацією ABW, він отримував інструкції від пов’язаної з російськими спецслужбами особи, зокрема інструкцію з виготовлення та використання «коктейлів Молотова». У Польщі, у разі визнання винним, йому загрожує від 10 років позбавлення волі до довічного ув’язнення. У Чехії цю людину в червні 2025 року вже засудили до восьми років позбавлення волі за підпал автобусного депо в Празі та спробу підпалу торговельного центру.

Інші деталі, що стосуються особистостей підозрюваних та характеру досконалих або підготованих диверсій, на даний момент не розголошуються.