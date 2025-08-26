У Єврокомісії відреагували на намір Польщі скоротити виплати українцям

Згідно з Директивою ЄС про тимчасовий захист, країни Євросоюзу мають надавати медичну та соціальну підтримку українцям, які не мають власних ресурсів для цього. Про це заявили на брифінгу Єврокомісії, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода в Брюсселі.



«Держави-члени повинні надавати особам, які користуються тимчасовим захистом, необхідну допомогу у вигляді соціального забезпечення, медичного обслуговування та засобів до існування, якщо у самих бенефіціарів недостатньо ресурсів», – повідомив речник Єврокомісії Маркус Ламмер, відповідаючи на запитання щодо правомірності вимог польського президента внести зміни до закону про допомогу українцям, згідно з якими фінансова допомога дітям та медичне страхування мають надаватися лише тим українцям, які працевлаштовані.

У Єврокомісії зазначили, що не коментують проєкти законів, водночас підкреслили, що «допомога має бути надана, але її обсяг мають визначити держави-члени».

Окрім того, речник Єврокомісії нагадав, що країнам-членам надаються кошти з фондів ЄС, щоб послабити тягар з утримання втікачів від війни.

«Ми лише нещодавно, перед літом, опублікували рішення про надання ще трьох мільярдів державам-членам, які приймають українських біженців», –нагадав Маркус Ламмер.



Наразі у Польщі громадяни України зі статусом захисту до кінця вересня 2025 року мають право на 800 злотих щомісячної допомоги на дитину, а також безкоштовний доступ до системи освіти та охорони здоров’я, що ставить їх у рівні умови з польськими сім’ями.

Законопроєкт, який був схвалений голосами лівоцентристської коаліції прем’єр-міністра Дональда Туска, передбачав продовження отримання біженцями цих соціальних виплат до березня 2026 року, проте президент Польщі Кароль Навроцький ветував його, вимагаючи, щоб допомога надавалась лише тим українцям, які працюють.

Новий президентський законопроєкт вже подали до парламенту країни.

З моменту вторгнення Росії в Україну у 2022 році в Польщі оселилися близько мільйона біженців, більшість з яких – жінки та діти.



Польща є ключовим прихильником України та основним транзитним маршрутом для західної допомоги.



