СБУ vs НАБУ: битва спецслужб. Загрози

- СБУ vs НАБУ. Хто кому мститься : битва спецслужб
У НАБУ прогнозують нову хвилю протистояння із СБУ. Керівник НАБУ Кривонос стверджує, що СБУ готує підозри працівникам НАБУ як відповідь на підозру бригадному генералу Вітюку. Обидві структури звинувачують одна одну у помсті. Що відбувається?
- Справа генерала Вітюка
Колишнього керівника Департамента кібербезпеки СБУ генерала Іллю Вітюка підозрюють у незаконному збагаченні.
Вищий антикорупційний суд ухвалив 4 вересня рішення про обрання запобіжного заходу Вітюку у вигляді грошової застави, передає кореспондент Радіо Свобода.
Розмір застави – 3 тисячі неоподаткованих мінімумів, або 9 мільйонів гривень.
Суддя Маркіян Галабала частково задовольнив клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. На Вітюка поклали низку обовʼязків: прибувати на вимогу детективів НАБУ, не відлучатися за межі Київської області, здати закордонний паспорт та повідомляти слідчі органи про зміну місця перебування.
- Наскільки це небезпечно для України?
Нові атаки, погрози, протистояння: хто за цим стоїть?
Як далеко все це може зайти? Якими можуть бути наслідки?
Наскільки це небезпечно для України, яка відбиває повномасштабну агресію Росії?
І до чого тут «картонкові» протести на захист НАБУ?
