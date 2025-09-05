Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Політика

СБУ vs НАБУ: битва спецслужб. Загрози

Як далеко все це може зайти? Якими можуть бути наслідки?
Як далеко все це може зайти? Якими можуть бути наслідки?
  • СБУ vs НАБУ. Хто кому мститься : битва спецслужб

У НАБУ прогнозують нову хвилю протистояння із СБУ. Керівник НАБУ Кривонос стверджує, що СБУ готує підозри працівникам НАБУ як відповідь на підозру бригадному генералу Вітюку. Обидві структури звинувачують одна одну у помсті. Що відбувається?

  • Справа генерала Вітюка

Колишнього керівника Департамента кібербезпеки СБУ генерала Іллю Вітюка підозрюють у незаконному збагаченні.

Вищий антикорупційний суд ухвалив 4 вересня рішення про обрання запобіжного заходу Вітюку у вигляді грошової застави, передає кореспондент Радіо Свобода.

Розмір застави – 3 тисячі неоподаткованих мінімумів, або 9 мільйонів гривень.

Суддя Маркіян Галабала частково задовольнив клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. На Вітюка поклали низку обовʼязків: прибувати на вимогу детективів НАБУ, не відлучатися за межі Київської області, здати закордонний паспорт та повідомляти слідчі органи про зміну місця перебування.

  • Наскільки це небезпечно для України?

Нові атаки, погрози, протистояння: хто за цим стоїть?

Як далеко все це може зайти? Якими можуть бути наслідки?

Наскільки це небезпечно для України, яка відбиває повномасштабну агресію Росії?

І до чого тут «картонкові» протести на захист НАБУ?

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода Live:

Форум

Проєкт Крим.Реалії

Recommended

XS
SM
MD
LG