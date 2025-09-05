СБУ vs НАБУ: битва спецслужб. Загрози

СБУ vs НАБУ. Хто кому мститься : битва спецслужб

У НАБУ прогнозують нову хвилю протистояння із СБУ. Керівник НАБУ Кривонос стверджує, що СБУ готує підозри працівникам НАБУ як відповідь на підозру бригадному генералу Вітюку. Обидві структури звинувачують одна одну у помсті. Що відбувається?

Справа генерала Вітюка

Колишнього керівника Департамента кібербезпеки СБУ генерала Іллю Вітюка підозрюють у незаконному збагаченні.

Вищий антикорупційний суд ухвалив 4 вересня рішення про обрання запобіжного заходу Вітюку у вигляді грошової застави, передає кореспондент Радіо Свобода.

Розмір застави – 3 тисячі неоподаткованих мінімумів, або 9 мільйонів гривень.

Суддя Маркіян Галабала частково задовольнив клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. На Вітюка поклали низку обовʼязків: прибувати на вимогу детективів НАБУ, не відлучатися за межі Київської області, здати закордонний паспорт та повідомляти слідчі органи про зміну місця перебування.

