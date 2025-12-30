Президентка Єврокомісії: вступ України до ЄС є ключовою гарантією безпеки

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що вступ України до Євросоюзу є ключовою гарантією безпеки.

«Сьогодні відбулася гарна дискусія з європейськими лідерами щодо нашої підтримки України, її безпеки та відбудови. Зрештою, процвітання вільної Української держави полягає у вступі до ЄС. Це також є ключовою гарантією безпеки. Це також є ключовою гарантією безпеки», – написала вона у соцмережі Х.

Фон дер Ляєн додала, що вступ вигідний не лише країнам, які приєднуються до блоку, а й, як показують послідовні хвилі розширення, виграє вся Європа.

Минулого тижня президент України назвав план із 20 пунктів, який створили під час обговорень між Києвом та Вашингтоном, «базовим документом про закінчення війни». В одному з пунктів йдеться про те, що Україна стане членом ЄС у певний конкретно визначений час, а також Україна отримає короткостроковий привілейований доступ до ринку Європи.

Про те, що пришвидшений вступ України до ЄС може бути частиною мирного плану, обговорюваного між Києвом, Брюсселем і Вашингтоном, раніше писало видання Financial Times.

Вступ до ЄС до 1 січня 2027 року фігурує в останньому проєкті мирної пропозиції для України, який обговорюється офіційними особами США та України за підтримки Брюсселя, повідомили FT особи, ознайомлені зі змістом документа.

Київ наразі ще офіційно не подолав жодного з 36 етапів вступу ЄС, а пришвидшений графік скасує чинний підхід блоку до прийняття нових членів і змусить Брюссель переглянути весь процес, відзначили ці джерела. Вони посилалися на чинну систему поетапного доступу до фондів ЄС, права голосу та переваг, таких як спільна сільськогосподарська політика.