У ЄС не розглядають членство України до 2027 року як частину мирного плану – високопосадовці

Членство України в Європейському Союзі може бути однією з гарантій безпеки в майбутньому, але про конкретні терміни наразі не йдеться. Про це на умовах анонімності розповів Радіо Свобода чиновник ЄС.

«Під час вчорашньої телефонної розмови Коаліції охочих дехто згадував членство України в ЄС як важливу гарантію безпеки на майбутнє, але це питання не було головним під час розмови, і ніхто не згадував 2027 рік як дату для цього», – сказав він.

Інший чиновник також заявив про нереальність такого терміну.

«І США, і Україну це влаштовує (наявність такого пункту в мирному плані – ред.). Просто це їм це нічого не коштує (як, до речі, і росіянам), то чому б ні? Але це питання, яке не має нічого спільного з реальністю», – відзначив високопосадовець Євросоюзу.

Про те, що пришвидшений вступ України до ЄС може бути частиною мирного плану, обговорюваного між Києвом, Брюсселем і Вашингтоном, написало видання Financial Times.

Вступ до ЄС до 1 січня 2027 року фігурує в останньому проєкті мирної пропозиції для України, який обговорюється офіційними особами США та України за підтримки Брюсселя, повідомили FT особи, ознайомлені зі змістом документа.

Київ наразі ще офіційно не подолав жодного з 36 етапів вступу ЄС, а пришвидшений графік скасує чинний підхід блоку до прийняття нових членів і змусить Брюссель переглянути весь процес, відзначили ці джерела. Вони посилалися на чинну систему поетапного доступу до фондів ЄС, права голосу та переваг, таких як спільна сільськогосподарська політика.