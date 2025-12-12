В ОП заперечили, що Україна погоджується на умови США про створення буферної зони на Донбасі

В Офісі президента України заперечили повідомлення видання Le Monde, яке, посилаючись на радника голови ОП Михайла Подоляка, написало про готовність України погодитися на створення буферної зони на Донбасі у рамках мирних переговорів.

Як повідомив у коментарі журналістам радник президента України Дмитро Литвин, видання навело «некоректний переклад і подачу».

«Чи погодилась Україна чи не погодилась – може вирішуватися тільки на найвищому політичному рівні чи народом України, вчора президент про це сказав журналістам», – заявив Литвин.

Напередодні Le Monde з посиланням на Михайла Подоляка написала, що Україна погодилася на умови США щодо створення буферної зони на Донбасі, при цьому Київ вважає, що для цього обидві армії повинні відійти.

Президент Володимир Зеленський напередодні, спілкуючись із журналістами, заявив, що американська сторона пропонує, щоб у рамках мирної угоди українські війська вийшли з тієї території Донеччини, яку зараз контролюють, а російські війська не заходили на неї, і щоб там була створена «вільна економічна зона» чи «демілітаризована зона».

«Наша позиція в плані: справедливо – коли стоїмо там, де стоїмо, тобто на контактній лінії. Тому між цими позиціями різними і триває зараз дискусія, це ще не визначено», – сказав він.

Зеленський також наголосив, що питання щодо можливих територіальних рішень має вирішувати народ України «у форматі виборів чи у форматі референдуму».

Президент України раніше заявляв, що учасники переговорів, які обговорюють мирну ініціативу за посередництва США, зберігають розбіжності щодо територій.

«Є бачення США, Росії та України, і у нас немає єдиної думки щодо Донбасу», – сказав Зеленський.

Минулого тижня в Москві відбулася зустріч американських представників Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера з російським лідером Володимиром Путіним щодо параметрів можливої мирної угоди в російсько-українській війні. Згодом Путін підтвердив, що під час зустрічі з Віткоффом і Кушнером 2 грудня російські представники не погодилися з частиною пунктів американського плану щодо завершення війни Росії проти України.

Після цієї зустрічі українська делегація у США з представниками адміністрації Трампа продовжила переговори, які тривали кілька днів.

За даними медіа, високопосадовці США, як очікується, також проведуть зустріч в суботу, 13 грудня, в Парижі з високопосадовцями України, Франції, Німеччини та Великої Британії, щоб обговорити мирний план президента Дональда Трампа.

Читайте також: Лавров заявив, що РФ більше не має непорозумінь зі США щодо України

При цьому в Білому домі 11 грудня заявили, що президент США Дональд Трамп «надзвичайно розчарований» українською й російською сторонами і не хоче більше розмов.

Щодо ймовірної зустрічі у Парижі, речниця Білого дому Керолайн Левітт сказала, що «якщо є реальний шанс підписати мирну угоду, якщо ми відчуємо, що ці зустрічі гідні когось зі США цими вихідними, тоді надішлемо представника».

За її словами, лише за останні кілька тижнів адміністрація Трампа витратила понад 30 годин на зустрічі з росіянами, українцями і європейцями.

Від листопада США ведуть переговори з представниками України й Росії щодо розробленого Вашингтоном мирного плану. Початкова версія документа з 28 пунктів (про неї писали ЗМІ, але офіційно проєкт не публікувався) передбачала передачу всього Донбасу Росії, виведення українських військ із утримуваних ними територій Донецької області і заморожування боїв у Херсонській і Запорізькій областях по лінії зіткнення. Після зустрічей план редагувався.

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що є три документи щодо завершення війни РФ проти України: рамковий документ з 20 пунктів, документ щодо гарантій безпеки, а також документ щодо відновлення – проєкт, який «безумовно має працювати після того, як закінчиться війна або буде припинення вогню».

Американський Інститут вивчення війни раніше неодноразово заявляв, що Кремль не налаштований на чесні переговори щодо миру і не має наміру йти на поступки, прагнучи капітуляції України.