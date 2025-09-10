Директор НАБУ відкинув заяви про вплив Христенка на бюро й ініціював службове розслідування

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос прокоментував заяву Служби безпеки України про те, що затриманий народний депутат від забороненої партії ОПЗЖ, якого підозрюють у державній зраді (йдеться про Федора Христенка), мав механізм впливу на «керівництво одного з правоохоронних органів України».

Кривонос в ефірі Радіо Свобода запевнив, що ні на нього, ні на бюро не має впливу «жоден народний депутат». За словами директора НАБУ, прізвища Христенка в стінах Національного антикорупційного бюро він не чув, але ініціював службове розслідування на основі заяви СБУ.

«Якщо службове розслідування буде рухатися далі, будуть встановлені об’єктивні факти вчинення злочину, наприклад, нашим співробітником і будемо приймати відповідні рішення. І я буду звертатися до Служби безпеки України з проханням надати дозвіл (це важливо, тому що в рамках службових процедур ми маємо отримати цей дозвіл), дозвіл на розголошення цих відомостей, щоб висновки службового розслідування бюро ми могли прокомунікувати суспільству», – сказав директор НАБУ в етері програми Свобода Live.

Також Семен Кривонос наголосив, що «війни» чи «протистояння» НАБУ з СБУ чи іншим правоохоронним органом – немає, а взаємини з головою СБУ Василем Малюком не є ворожими.

«У нас – робочі відносини. У нас немає жодної війни. А всі твердження щодо того, що ми виходили з позиції помсти, це не відповідає дійсності», – сказав він.

Раніше в Службі безпеки, критикуючи оголошену НАБУ підозру колишньому керівнику Департаменту кібербезпеки СБУ генералу Іллі Вітюку, називали її відповіддю на затримання Службою кількох співробітників Національного антикорупційного бюро наприкінці липня. Як заявляли в службі, оголошення підозри Вітюку є «помстою з боку НАБУ і САП за те, що Служба безпеки України ефективно протидіє російському впливу на державні органи і викрила кількох співробітників Бюро на вчиненні злочинів».

Водночас Семен Кривонос відмовився коментувати інформацію про те, що НАБУ готує підозру Тімуру Міндічу, (який є співвласником «Студії «Квартал 95». Володимир Зеленський і Тімур Міндіч раніше були співвласниками низки компаній, які входять до складу групи «95 квартал». У 2019 році Зеленський вийшов із складу засновників цих структур).

Також директор НАБУ ані підтвердив, ані спростував дані про те, що затриманий СБУ співробітник бюро Руслан Магамедрасулов документував Тімура Міндіча в його помешканні.

У липні «Українська правда» опублікувала статтю про обшуки в НАБУ і навела анонімну цитату співрозмовника у антикорупційних органах, яких припускав причину проведення слідчих дій щодо детективів: «Загалом ми думаємо, що вони просто превентивно спрацювали, бо дізнались, що в НАБУ готується підозра Тімуру Міндічу (співвласник «Студії «Квартал 95»)», – припустив співрозмовник в антикорорганах у матеріалі УП.

У липні СБУ повідомила, що розслідує ймовірний вплив Росії на роботу Національного антикорупційного бюро. Серед фігурантів назвали, зокрема, керівника одного з міжрегіональних управлінь бюро Руслана Магамедрасулова. Згодом СБУ й Офіс генпрокурора також повідомили про причетність до справи чинного народного депутата від «ОПЗЖ» Федора Христенка, якого підозрюють у державній зраді. 6 вересня у пресслужбі СБУповідомили про його затримання. Як заявили в СБУ, у матеріалах справи сказано, що підозрюваний народний депутат налагодив «ефективний механізм впливу на керівництво» одного з правоохоронних органів України. У СБУ й ОГП не вказували прізвища депутата. Він ситуацію поки не коментував.

