Директор НАБУ відкинув заяви про вплив Христенка на бюро й ініціював службове розслідування

Кривонос в ефірі Радіо Свобода запевнив, що ні на нього, ні на бюро не має впливу «жоден народний депутат»

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос прокоментував заяву Служби безпеки України про те, що затриманий народний депутат від забороненої партії ОПЗЖ, якого підозрюють у державній зраді (йдеться про Федора Христенка), мав механізм впливу на «керівництво одного з правоохоронних органів України».

Кривонос в ефірі Радіо Свобода запевнив, що ні на нього, ні на бюро не має впливу «жоден народний депутат». За словами директора НАБУ, прізвища Христенка в стінах Національного антикорупційного бюро він не чув, але ініціював службове розслідування на основі заяви СБУ.

«Якщо службове розслідування буде рухатися далі, будуть встановлені об’єктивні факти вчинення злочину, наприклад, нашим співробітником і будемо приймати відповідні рішення. І я буду звертатися до Служби безпеки України з проханням надати дозвіл (це важливо, тому що в рамках службових процедур ми маємо отримати цей дозвіл), дозвіл на розголошення цих відомостей, щоб висновки службового розслідування бюро ми могли прокомунікувати суспільству», – сказав директор НАБУ в етері програми Свобода Live.

Також Семен Кривонос наголосив, що «війни» чи «протистояння» НАБУ з СБУ чи іншим правоохоронним органом – немає, а взаємини з головою СБУ Василем Малюком не є ворожими.

«У нас – робочі відносини. У нас немає жодної війни. А всі твердження щодо того, що ми виходили з позиції помсти, це не відповідає дійсності», – сказав він.

Раніше в Службі безпеки, критикуючи оголошену НАБУ підозру колишньому керівнику Департаменту кібербезпеки СБУ генералу Іллі Вітюку, називали її відповіддю на затримання Службою кількох співробітників Національного антикорупційного бюро наприкінці липня. Як заявляли в службі, оголошення підозри Вітюку є «помстою з боку НАБУ і САП за те, що Служба безпеки України ефективно протидіє російському впливу на державні органи і викрила кількох співробітників Бюро на вчиненні злочинів».

Водночас Семен Кривонос відмовився коментувати інформацію про те, що НАБУ готує підозру Тімуру Міндічу, (який є співвласником «Студії «Квартал 95». Володимир Зеленський і Тімур Міндіч раніше були співвласниками низки компаній, які входять до складу групи «95 квартал». У 2019 році Зеленський вийшов із складу засновників цих структур).

Також директор НАБУ ані підтвердив, ані спростував дані про те, що затриманий СБУ співробітник бюро Руслан Магамедрасулов документував Тімура Міндіча в його помешканні.

У липні «Українська правда» опублікувала статтю про обшуки в НАБУ і навела анонімну цитату співрозмовника у антикорупційних органах, яких припускав причину проведення слідчих дій щодо детективів: «Загалом ми думаємо, що вони просто превентивно спрацювали, бо дізнались, що в НАБУ готується підозра Тімуру Міндічу (співвласник «Студії «Квартал 95»)», – припустив співрозмовник в антикорорганах у матеріалі УП.

У липні СБУ повідомила, що розслідує ймовірний вплив Росії на роботу Національного антикорупційного бюро. Серед фігурантів назвали, зокрема, керівника одного з міжрегіональних управлінь бюро Руслана Магамедрасулова. Згодом СБУ й Офіс генпрокурора також повідомили про причетність до справи чинного народного депутата від «ОПЗЖ» Федора Христенка, якого підозрюють у державній зраді. 6 вересня у пресслужбі СБУповідомили про його затримання. Як заявили в СБУ, у матеріалах справи сказано, що підозрюваний народний депутат налагодив «ефективний механізм впливу на керівництво» одного з правоохоронних органів України. У СБУ й ОГП не вказували прізвища депутата. Він ситуацію поки не коментував.

