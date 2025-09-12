Шпигував за другом Зеленського? Детектив НАБУ у суді, «плівки Міндіча», нові деталі

Печерський суд залишив під вартою детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова. СБУ закидає йому контакти з Росією. А розслідувачі називають його детективом, який організовував прослушку оточення президента Зеленського.
Що він відповідає про існування «плівок Міндіча»?
Чому ним та його батьком зацікавилося СБУ?
Яка роль детектива у продажі коноплі?
І яка роль у прослуховуванні друга президента Зеленського?
Які перспективи цієї справи?
І проти кого свідчитиме депутат Христенко, який несподівано «повернувся» із Дубая?
Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на@Радіо Свобода:
Форум