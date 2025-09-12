Шпигував за другом Зеленського? Детектив НАБУ у суді, «плівки Міндіча», нові деталі

Печерський суд залишив під вартою детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова. СБУ закидає йому контакти з Росією. А розслідувачі називають його детективом, який організовував прослушку оточення президента Зеленського.

Що він відповідає про існування «плівок Міндіча»?

Чому ним та його батьком зацікавилося СБУ?

Яка роль детектива у продажі коноплі?

І яка роль у прослуховуванні друга президента Зеленського?

Які перспективи цієї справи?

І проти кого свідчитиме депутат Христенко, який несподівано «повернувся» із Дубая?

