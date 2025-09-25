СБУ: обшуки, про які заявило НАБУ, пов’язані з «Укрзалізницею», а не з «тиском» на бюро

Служба безпеки України заявила, що 25 вересня почала «низку санкціонованих судом обшуків» у кримінальному провадженні щодо зловживань у сфері вантажних перевезень на «Укрзалізниці».

«Слідчо-оперативні заходи проходять виключно у посадовців АТ «Укрзалізниця» і приватних підприємців, які є фігурантами відповідного кримінального провадження. Обшуки у посадовців «Укрзалізниці» не пов’язані із «тиском на незалежність антикорупційних інституцій», про що сьогодні заявили їхні представники», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні Національне антикорупційне бюро повідомило, що Служба безпеки України проводить слідчі дії у колишніх детективів НАБУ, які зараз є працівниками «Укрзалізниці». «Ймовірно, вони пов’язані з їхньою попередньою діяльністю над розслідуваннями у складі слідчих груп, що викривали організовані злочинні групи на державних підприємствах і в органах державної влади, зокрема й СБУ», – йдеться в повідомленні.

У НАБУ заявили, що такі дії можуть свідчити про «посилення системного тиску на незалежність антикорупційних інституцій».

«Укрзалізниця» ситуацію поки що не коментувала.

НАБУ вже не вперше заявляє про спроби вплинути на незалежність бюро через розслідування, які воно веде.

