«Плівки Міндіча»: у справу вступає навіть генпрокурор?

СБУ, Офіс генпрокурора та ДБР повідомили про нову підозру затриманому посадовцю НАБУ – він нібито допомагав із махінаціями конвертаційним центрам.

Центр протидії корупції каже: йдеться знову про детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова.

За даними видання «Українська правда», затриманий детектив займався документуванням діяльності бізнесмена Тимура Міндіча, співвласника студії «Квартал-95» і друга президента.

А, за даними ЦПК, справою детектива НАБУ займаються 42 прокурори і особисто генпрокурор.

  • Чому така увага до одного детектива?
  • Що означає нова підозра Магамедрасулову?
  • СБУ шукає російських агентів?
  • До чого тут «плівки Міндіча», бізнесмена і друга президента?

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на@Радіо Свобода:

