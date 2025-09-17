«Плівки Міндіча»: у справу вступає навіть генпрокурор?

СБУ, Офіс генпрокурора та ДБР повідомили про нову підозру затриманому посадовцю НАБУ – він нібито допомагав із махінаціями конвертаційним центрам.

Центр протидії корупції каже: йдеться знову про детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова.

За даними видання «Українська правда», затриманий детектив займався документуванням діяльності бізнесмена Тимура Міндіча, співвласника студії «Квартал-95» і друга президента.

А, за даними ЦПК, справою детектива НАБУ займаються 42 прокурори і особисто генпрокурор.

Чому така увага до одного детектива?

Що означає нова підозра Магамедрасулову?

СБУ шукає російських агентів?

До чого тут «плівки Міндіча», бізнесмена і друга президента?

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на@Радіо Свобода: