ОГП: група прокурорів у справі Магомедрасулова складається з 42 осіб, «фактично над справою працюють 5 прокурорів»

В Офісі генерального прокурора на запит Радіо Свобода 17 вересня підтвердили, що процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у справі щодо співробітника Національного антикорупційного бюро України Руслана Магамедрасулова здійснює «група прокурорів, до складу якої входять прокурори Офісу Генерального прокурора та прокурори Київської міської прокуратури».

«Загальна їх кількість – 42. Це прокурори з різних структурних підрозділів, які здійснюють процесуальний нагляд за СБУ та ДБР. Фактично над справою працюють п’ять прокурорів, які забезпечують процесуальне керівництво та беруть участь у судових засіданнях», – сказано у відповіді на запит.

В ОГП називають «усталеною практикою» наявність 17–20 прокурорів у кримінальному провадженні, щоб «забезпечити безперервність процесу, взаємозамінність у випадку зайнятості окремих прокурорів». «Враховуючи, що досудове розслідування проводиться слідчими двох органів – до групи прокурорів включені прокурори різних структурних підрозділів прокуратури», – йдеться в тексті повідомлення.

Радіо Свобода також запитувало генерального прокурора Руслана Кравченка, чи входить сам він до складу групи.

«До складу групи включені перший заступник генерального прокурора, який відповідно до розподілу обов’язків відповідає за нагляд за додержанням законів органами безпеки (СБУ) та заступник генерального прокурора, яка відповідно здійснює нагляд за ДБР», – відповіла на цей запит начальниця управління інформаційної політики та комунікацій ОГП Мар’яна Гайовська-Ковбасюк.

Минулого тижня Печерський районний суд Києва продовжив співробітнику НАБУ Руслану Магамедрасулову запобіжний захід. За рішенням суду, Магамедрасулов залишиться під вартою до 21 жовтня включно. Такий запобіжний захід вимагала сторона обвинувачення.

У липні СБУ повідомила, що розслідує ймовірний вплив Росії на роботу Національного антикорупційного бюро. Серед фігурантів назвали, зокрема, керівника одного з міжрегіональних управлінь бюро Руслана Магамедрасулова.

Як заявили у Службі безпеки, високопосадовцю НАБУ і його батькові повідомили про підозру за статтею «пособництво державі-агресору». Вони перебувають під вартою. У СБУ заявили, що підозрюють одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ в тому, що під час повномасштабної війни він разом зі своїм батьком займався організацією незаконної торгівлі з РФ.

Тим часом, в Центрі протидії корупції звинувачення посадовця НАБУ в торгівлі з країною-агресором назвали «піар-махінаціями СБУ».

У липні «Українська правда» опублікувала статтю про обшуки в НАБУ і навела анонімну цитату співрозмовника у антикорупційних органах, яких припускав причину проведення слідчих дій щодо детективів: «Загалом ми думаємо, що вони просто превентивно спрацювали, бо дізнались, що в НАБУ готується підозра Тімуру Міндічу (співвласник «Студії «Квартал 95»)», – припустив співрозмовник в антикорорганах у матеріалі УП.

У НАБУ заявили, що 21 липня близько 70 обшуків проводили працівники СБУ, Державного бюро розслідувань й Офісу генпрокурора щодо співробітників бюро. Перевірка також пройшла в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.