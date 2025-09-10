Доступність посилання

Політика

Прослушка друга Зеленського: «плівки Міндіча» існують?

  • Нові деталі протистояння НАБУ та СБУ: чи існують «плівки Міндіча»?
  • Якщо так, то чиї голоси звучать на них і про що вони спілкуються?
  • Чому для СБУ настільки важливий детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов?
  • Видання УП пише, що він документував друга президента України Володимира Зеленського. Це так?

Розмова з керівником НАБУ Семеном Кривоносом.

  • Що відомо про стан затриманого детектива НАБУ – як його утримують?
  • І що загалом стоїть за протистоянням НАБУ та СБУ?
  • У що воно може перерости?
  • Які свідчення та проти кого може дати депутат Федір Христенко, якого СБУ називає завербованим агентом Росії і який «повернувся» з Дубая, перебуваючи у розшуку?
  • Хто і чому займався поверненням Христенка?

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на @Радіо Свобода:

