Прослушка друга Зеленського: «плівки Міндіча» існують?

- Нові деталі протистояння НАБУ та СБУ: чи існують «плівки Міндіча»?
- Якщо так, то чиї голоси звучать на них і про що вони спілкуються?
- Чому для СБУ настільки важливий детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов?
- Видання УП пише, що він документував друга президента України Володимира Зеленського. Це так?
Розмова з керівником НАБУ Семеном Кривоносом.
- Що відомо про стан затриманого детектива НАБУ – як його утримують?
- І що загалом стоїть за протистоянням НАБУ та СБУ?
- У що воно може перерости?
- Які свідчення та проти кого може дати депутат Федір Христенко, якого СБУ називає завербованим агентом Росії і який «повернувся» з Дубая, перебуваючи у розшуку?
- Хто і чому займався поверненням Христенка?
Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на @Радіо Свобода:
