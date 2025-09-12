Суд подовжив запобіжний захід посадовцю НАБУ Магамедрасулову

Печерський суд продовжив співробітнику Національного антикорупційного бюро України Руслану Магамедрасулову запобіжний захід, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода 12 вересня.

За рішенням суду, Магамедрасулов залишиться під вартою до 21 жовтня включно. Такий запобіжний захід вимагала сторона обвинувачення.

Захист Магамедрасулова просив розпочати онлайн-трансляцію, прокурори заперечували – нібито через те, що на засіданні будуть оголошені анкетні дані обвинуваченого.

Суддя відмовив у онлайн-трансляції, пославшись на те, що гласність справи забезпечує присутність журналістів.

У липні СБУ повідомила, що розслідує ймовірний вплив Росії на роботу Національного антикорупційного бюро. Серед фігурантів назвали, зокрема, керівника одного з міжрегіональних управлінь бюро Руслана Магамедрасулова.





Як заявили у Службі безпеки, високопосадовцю НАБУ і його батькові повідомили про підозру за статтею «пособництво державі-агресору». Вони перебувають під вартою. У СБУ заявили, що підозрюють одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ в тому, що під час повномасштабної війни він разом зі своїм батьком займався організацією незаконної торгівлі з РФ.

Тим часом, в Центрі протидії корупції звинувачення посадовця НАБУ в торгівлі з країною-агресором назвали «піар-махінаціями СБУ».

У липні «Українська правда» опублікувала статтю про обшуки в НАБУ і навела анонімну цитату співрозмовника у антикорупційних органах, яких припускав причину проведення слідчих дій щодо детективів: «Загалом ми думаємо, що вони просто превентивно спрацювали, бо дізнались, що в НАБУ готується підозра Тімуру Міндічу (співвласник «Студії «Квартал 95»)», – припустив співрозмовник в антикорорганах у матеріалі УП.

У НАБУ заявили, що 21 липня близько 70 обшуків проводили працівники СБУ, Державного бюро розслідувань й Офісу генпрокурора щодо співробітників бюро. Перевірка також пройшла в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.



