Детектив НАБУ потрапив у аварію на Івано-Франківщині, обидва водії в лікарні

НАБУ зазначило, що до розслідуваня обставин ДТП залучені Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора

У Івано-Франківській області увечері 12 вересня сталася дорожньо-транспортна пригода за участі детектива Національного антикорупційного бюро – про це повідомила пресслужба бюро.

За повідомленням, детектив перебував у відрядженні.

«Водії обох транспортних засобів, що потрапили в ДТП, перебувають у лікарні. Детектив НАБУ був у тверезому стані», – йдеться в повідомленні.

НАБУ зазначило, що до розслідуваня обставин ДТП залучені Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора. За заявою відомства, воно «всіляко сприятиме встановленню істини та у разі потреби надасть необхідну юридичну підтримку детективу Бюро».

Читайте також: Директор НАБУ відкинув заяви про вплив Христенка на бюро й ініціював службове розслідування

ДБР підтвердило, що встановлює обставини аварії – вона сталася ввечері 11 вересня між селами Вовчатичі Львівської області та Помонята на Івано-Франківщині. За даними бюро, відбулося зіткнення вантажівки та легкового автомобіля, який, згідно з техпаспортом, належить НАБУ.

«Внаслідок зіткнення водій вантажівки отримав тяжкі травми. Його госпіталізовано до Івано-Франківської обласної клінічної лікарні, де лікарі наразі надають йому невідкладну допомогу. Детектив НАБУ зазнав забоїв та легких ушкоджень і також перебуває у лікарні», – заявляє пресслужба.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження. Тривають першочергові слідчі дії.


