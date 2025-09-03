Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Суспільство

ДБР розслідує загибель прикордонника на Волині

За даними ДБР, прикордонник загинув на Волині під час несення служби (ілюстраційне фото)
За даними ДБР, прикордонник загинув на Волині під час несення служби (ілюстраційне фото)

Державне бюро розслідувань відкрило досудове розслідування за фактом загибелі військового Державної прикордонної служби під час несення служби – про це йдеться в повідомленні бюро від 3 вересня.

За даними ДБР, тіло прикордонника виявили 2 вересня в селі Рівне без ознак життя, у його руці була штатна зброя.

«Після повідомлення на лінію «102» слідчі ДБР спільно з Національною поліцією виїхали на місце події та провели першочергові слідчо-розшукові дії: оглянули місце, опитали свідків, вилучили речі, які можуть слугувати доказами у кримінальному провадженні. Також призначено судово-медичну експертизу та експертизу зброї», – йдеться в заяві.

ДБР кваліфікує подію на статтею про умисне вбивство. Водночас слідчі перевіряють усі версії, зокрема, ймовірність самогубства. Досудове розслідування триває.

У липні ДБР повідомило, що перевіряє обставини загибелі чоловіка в Миколаєві під час втечі від правоохоронців та службовців територіального центру комплектування.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG