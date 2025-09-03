ДБР розслідує загибель прикордонника на Волині

Державне бюро розслідувань відкрило досудове розслідування за фактом загибелі військового Державної прикордонної служби під час несення служби – про це йдеться в повідомленні бюро від 3 вересня.

За даними ДБР, тіло прикордонника виявили 2 вересня в селі Рівне без ознак життя, у його руці була штатна зброя.

«Після повідомлення на лінію «102» слідчі ДБР спільно з Національною поліцією виїхали на місце події та провели першочергові слідчо-розшукові дії: оглянули місце, опитали свідків, вилучили речі, які можуть слугувати доказами у кримінальному провадженні. Також призначено судово-медичну експертизу та експертизу зброї», – йдеться в заяві.

ДБР кваліфікує подію на статтею про умисне вбивство. Водночас слідчі перевіряють усі версії, зокрема, ймовірність самогубства. Досудове розслідування триває.

У липні ДБР повідомило, що перевіряє обставини загибелі чоловіка в Миколаєві під час втечі від правоохоронців та службовців територіального центру комплектування.