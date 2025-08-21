ДБР​: експосадовця Міноборони підозрюють у недбалості через закупівлі балістичих окулярів

Державне бюро розслідувань разом зі Службою безпеки України викрило схему зловживання на закупівлі балістичних окулярів для Міністерства оборони – про це відомство повідомило 21 серпня.

За повідомленням, про підозру повідомили неназваним посадовим особам Міноборони та директору підприємства, дії яких, стверджує бюро, завдали збитків державі на 25,7 мільйонів гривень.

ДБР уточнює, що у вересні 2024 року одне з державних підприємств Міноборони уклало контракт на закупівлю 18 тисяч балістичних окулярів.

«Однак поставлені окуляри не відповідали заявленим характеристикам і не забезпечували належного захисту від уламків. Це було підтверджено випробуваннями Науково-дослідного центру випробувань, експертизи та сертифікації персональних броньованих засобів захисту Національного університету оборони України», – йдеться в повідомленні.





Слідчі бюро провели низку обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів, вилучили документи й електронні носії з даними про закупівлі. Директора підприємства затримали, його підозрюють у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану.

Про підозру також повідомили колишньому посадовцю Центрального управління якості Міноборони, який «мав контролювати якість товару, але проявив службову недбалість».

ДБР уточнює, що досудове слідство триває, встановлюється повне коло причетних посадових осіб Міноборони.

Імена підозрюваних не розголошуються, їхня позиція щодо обвинувачень невідома. Міністерство оборони наразі не коментувало це повідомлення.

У липні СБУ повідомила про підозру трьом людям, в тому числі колишньому співробітнику Міністерства оборони. За даними слідства, фігуранти привласнили понад 90 мільйонів гривень бюджетних коштів на закупівлі бракованих протитанкових ракетних комплексів для потреб фронту.











