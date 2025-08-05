ВАКС взяв під варту ексначальника МВА у справі про корупцію при закупівлі БпЛА – САП

Вищий антикорупційний суд 5 серпня обрав запобіжний захід колишньому начальнику міської військової адміністрації у справі про корупцію при закупівлі безпілотників і засобів РЕБ, повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

«Слідчий суддя ВАКС частково підтримав позицію прокурора САП і застосував до начальника міської військової адміністрації запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою внесення шести мільйонів гривень застави. Вирішується питання щодо оскарження запобіжного заходу», – йдеться в повідомленні.

У САП не уточнили деталей, зокрема імені підозрюваного. Проте днями президент Володимир Зеленський підписав розпорядження про звільнення Андрія Юрченка з посади очільника Рубіжанської міської військової адміністрації Луганської області. Це сталося на тлі повідомлень НАБУ і САП про можливу причетність Юрченка до корупційних схем під час закупівлі РЕБ і БпЛА.

Коментарів Юрченка щодо рішення суду поки що не було.

2 серпня НАБУ і САП заявили, що викрили на хабарі при закупівлі БпЛА і засобів РЕБ чинного депутата Верховної Ради, очільників районної і міської військових цивільних адміністрацій, військовослужбовців Нацгвардії. За повідомленням, схема полягала в укладенні державних контрактів із підприємствами-постачальниками за завищеними цінами, «до 30% від суми контракту поверталося учасникам злочину у вигляді неправомірної вигоди».

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4 серпня у САП зазначили, що повідомили про підозру фігурантам справи. Як стало відомо, серед них – народний депутат від фракції «Слуга народу» Олексій Кузнєцов, голова Мукачівської райдержадміністрації й колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (його з посади голови РДА вже також звільнив президент), а також – очільник Рубіжанської міської військової адміністрації на Луганщині Андрій Юрченко.

ВАКС напередодні взяв нардепа Кузнєцова під варту на 60 днів із можливістю внести заставу в розмірі 8 003 004 гривень. Депутат Кузнєцов і його захист у залі суду висунуті звинувачення не коментували.

Для Гайдая суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів із можливістю внести заставу в розмірі понад 10 000 000 гривень. Гайдай у суді заявив, що «немає в світі людини, якій би я запропонував, щоб мені дали відкати з того, що підвищують штучно ціни на військові потреби». Він також сказав, що не збирається «нікуди тікати», а «коли це все закінчиться, піде на фронт».

4 серпня ВАКС також застосував запобіжний захід до фактичного бенефіціарного власника ТОВ «Акоптерс» – виробника БпЛА: тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 15 мільйонів гривень.

5 серпня ВАКС обрав запобіжний захід ще двом фігурантам справи про корупцію при закупівлі БпЛА і засобів РЕБ: керівникові військової частини і директорці ТОВ.