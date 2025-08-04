Справа про корупцію при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ: суд взяв під варту Гайдая

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) взяв під варту Сергія Гайдая, який є фігурантом справи НАБУ та САП про масштабну корупцію при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ.

Суд обрав для Гайдая запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з можливістю внести заставу в розмірі понад 10 000 000 гривень.



Гайдай в суді заявив, що «немає в світі людини, якій би я запропонував, щоб мені дали відкати з того, що підвищують штучно ціни на військові потреби».

Він також сказав, що не збирається «нікуди тікати», а «коли це все закінчиться, піде на фронт».

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2 серпня НАБУ та САП повідомили, що викрили на хабарі при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ чинного депутата Верховної Ради, очільників районної та міської військових цивільних адміністрацій, військовослужбовців Нацгвардії. За повідомленням, схема полягала в укладенні державних контрактів із підприємствами-постачальниками за завищеними цінами, «до 30% від суми контракту поверталося учасникам злочину у вигляді неправомірної вигоди».

Гайдая підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 4 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

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Президент України Володимир Зеленський 3 серпня підписав розпорядження про звільнення Сергія Гайдая з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області.

Сергій Гайдай очолював Мукачівську райдержадміністрацію на Закарпатті з березня 2024 року. Перед тим, від жовтня 2019-го до березня 2023 року, очолював Луганську обласну державну адміністрацію.



