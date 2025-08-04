ВАКС взяв під варту нардепа Кузнєцова

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід для народного депутата Олексію Кузнєцову від фракції «Слуга народу», якого підозрюють у причетності до зловживань під час закупівлі БпЛА та засобів РЕБ.

Суд взяв нардепа Кузнєцова під варту на 60 днів з можливістю внести заставу в розмірі 8 003 004 гривень.

У разі внесення застави на підозрюваного покладаються обов’язки:

– прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою;

– не залишати межі Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

– повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

– утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі слідчого судді особами;

– здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;

– носити електронний засіб контролю.

Сторона обвинувачення просила суд про обрання підозрюваному народному депутату запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 30 млн грн.

2 серпня НАБУ та САП повідомили, що викрили на хабарі при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ чинного депутата Верховної Ради, очільників районної та міської військових цивільних адміністрацій, військовослужбовців Нацгвардії. За повідомленням, схема полягала в укладенні державних контрактів із підприємствами-постачальниками за завищеними цінами, «до 30% від суми контракту поверталося учасникам злочину у вигляді неправомірної вигоди».

Народний обранець підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 4 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Депутат Кузнєцов та його захист у залі суду висунуті звинувачення не коментували.