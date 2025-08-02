Зеленський: НАБУ і САП повідомили про викриття на хабарі депутата Ради та високопосадовців

Президент України Володимир Зеленський заявив 2 серпня, що «може бути тільки нульова толерантність до корупції». Про це глава держави сказав після отримання доповіді директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка.

«Були викриті на хабарі один із народних депутатів України, також очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії України. Вдячний антикорупційним органам за роботу», – написав Зеленський у соцмережах.

НАБУ і САП згодом повідомили, викрили на хабарі при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ чинного депутата Верховної Ради, очільників районної та міської військових цивільних адміністрацій, військовослужбовців Нацгвардії. За повідомленням, схема полягала в укладенні державних контрактів із підприємствами-постачальниками за завищеними цінами, «до 30% від суми контракту поверталося учасникам злочину у вигляді неправомірної вигоди».

Наразі четверо осіб затримані в порядку ст. 208 КПК України.

У всіх повідомленнях імена затриманих не називаються.

Верховна Рада 31 липня ухвалила за основу і в цілому законопроєкт президента Володимира Зеленського про «посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури». Зеленський вже підписав цей документ.

Верховна Рада 22 липня підтримала законопроєкт № 12414, що, як повідомлялось, обмежує незалежність НАБУ та САП. Після цього голова НАБУ Семен Кривонос закликав президента України ветувати законопроєкт, але Зеленський його підписав того ж дня.

Ці законодавчі зміни викликали протести в Україні, а також стурбованість з боку західних партнерів.

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Згодом президент Зеленський вніс до Ради новий законопроєкт про «посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури».

Національне антикорупційне бюро позитивно оцінило законопроєкт №13533, поданий президентом. За оцінкою антикорупційних органів, він відновлює усі процесуальні повноваження й гарантії незалежності НАБУ і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.