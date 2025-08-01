Свириденко про призначення директора БЕБ: Цивінський пройде поліграф

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко 1 серпня повідомила про розмову з рекомендованим кандидатом на посаду голови Бюро економічної безпеки:

«Зранку добре поговорили з Олександром Цивінським – кандидатом на посаду директора Бюро економічної безпеки. Дякую за конструктивний підхід».

За словами прем’єрки, уряд отримав результати додаткових перевірок щодо кандидатури Цивінського.

«Ми всі зацікавлені в тому, щоб БЕБ став дієвою інституцією та мав реальну довіру – довіру бізнесу та усього українського суспільства. Погодили з Олександром, як зняти всі питання та сумніви у цивілізований спосіб, і домовились з ним про проходження поліграфа. Це гарантовано позбавляє ситуацію будь-яких маніпуляцій та дозволяє рухатись далі», – заявила вона.





Свириденко розраховує, що наступного тижня Кабмін зможе ухвалити рішення, яке дозволить оновити роботу БЕБ. Вона не уточнила, чи після проходження поліграфа уряд затвердить призначення Цивінського.

Цивінський, зі свого боку, підтвердив, що розмова зі Свириденко була «конструктивна і по суті»:

«Домовилися діяти відкрито й чітко, щоб зняти всі запитання і рухатися вперед».

24 червня конкурсна комісія з добору директора Бюро економічної безпеки вирішила передати на розгляд прем’єр-міністру Денису Шмигалю кандидатуру фіналіста – Олександра Цивінського. За законом, директора БЕБ призначає Кабмін на подання прем’єра за пропозицією конкурсної комісії.

Але 7 липня Кабмін повідомив, що розглянув подання комісії щодо призначення на посаду директора БЕБ, а також вивчив додаткові матеріали, «надані зокрема Службою безпеки України, які стосуються питань національної безпеки та містять відповідні безпекові оцінки».

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Зрештою уряд запропонував комісії «подати не більше двох кандидатур, які відповідатимуть усім встановленим вимогам, включаючи безпекові критерії».

Олександр Цивінський назвав це рішення Кабінету міністрів відхилити його кандидатуру таким, що «не відповідає закону».

Цивінський очолює третій підрозділ детективів Другого Головного підрозділу детективів НАБУ. За повідомленнями в медіа, під час відбору комісія звернула увагу на лист від Служби безпеки, за яким Цивінський, поміж інших кандидатів, нібито має родичів у Росії. Зокрема, там нібито живе його батько. Під час слухань Цивінський розповів, що з батьком не спілкується.

У коментарі Суспільному 8 липня він сказав, що його «батько, навіть якщо він і є громадянином РФ на даний час, що не підтверджено, останні 30 років живе в Україні». Він також зазначив, що 10 років взагалі не спілкується з батьком.



