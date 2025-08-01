«Шахрайство візантійської складности». Суд у Лондоні став на бік «Приватбанку» у справі проти Коломойського: що далі?

Восьмирічна боротьба державного «Приватбанку» проти Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова у Високому суді Англії, схоже, увінчалась успіхом. 30 липня суддя Вільям Троулер виніс рішення на користь банку , заявивши, що обидва колишніх власники несуть «індивідуальну і солідарну відповідальність» за відшкодування збитків позивачу у суму на понад 1,9 млрд доларів США.

«Приклад Приватбанку – важливий прецедент для всіх власників та менеджерів банків: бізнес-моделі, побудовані на шахрайстві, не працюватимуть, і справедливість та правда будуть захищені всіма доступними законними способами», – прокоментував вирок голова НБУ Андрій Пишний.

Сам Ігор Коломойський із рішенням не погодився і пообіцяв його оскаржити, звинувативши українську владу у тому, що та буцімто позбавила його можливості ефективно захищатися.

Фактична сума компенсації може виявитися навіть більшою, оскільки за час розгляду справи, крім самої суми збитків, «накапали ще й відсотки».

Чи вдасться стягнути ці кошти на практиці, адже Коломойський нині – у СІЗО за підозрою у шахрайстві та замовленні вбивства , а Боголюбов переховується за кордоном?

та , а Боголюбов переховується за кордоном? Що тепер чекає на самих колишніх власників найбільшого банку України?

І яка доля решти коштів, які Боголюбов і Коломойський імовірно незаконно вивели з «Приватбанку»?

Cуддя: Коломойський, здається, вважав себе «вищим за закон»

Першим про перемогу у суді 30 липня повідомив сам банк.

«Приватбанк» здобув беззаперечну перемогу в багатомільярдному англійському судовому процесі проти Коломойського та Боголюбова», – йшлося у повідомленні пресслужби .

Згодом у «Приватбанку» уточнили, що йдеться про «дуже складну схему перекредитування», за допомогою якої відповідачам вдалося привласнити майже 2 млрд доларів США.

У рішенні Високого суду Англії зазначається, що схеми, які використовували Коломойський та Боголюбов, є «шахрайством візантійської складності». Суд також відхилив аргументи сторони захисту, стверджуючи, що вони базуються на «нечесному підґрунті». Суддя Троулер також написав у висновку, що Коломойський, ймовірно, вважав себе «вищим за закон», а використовувати документи, що вводять в оману, щоб дистанціюватися від шахрайства було «нечесним з боку пана Боголюбова».

Банк подав позов до Коломойського та Боголюбова в грудні 2017 року, через рік після націоналізації банку. У позові «Приватбанку» стверджувалося, що колишні власники в період з 2013 до 2014 року переказали 1,9 мільярда доларів через «фіктивні» кредити та підроблені торгові документи на рахунки підконтрольних їм компаній у Великій Британії. До речі, ці шість компаній, які зареєстровані у Сполученому королівстві, також були визнані судом відповідальними за збитки.

Як заявили в НБУ, до націоналізації у 2016 році «Приватбанкові» завдали збитків щонайменше на 5,5 мільярдів доларів.

Секретар Національної спілки журналістів України і економічний оглядач Сергій Лямець пише, що «арифметика не б’ється», оскільки збитки, які визнав суд у Лондоні, менші за суму, яку за інформацією НБУ, вивели з банку.

«Загалом держава влила у капітал банку 148 млрд грн, або $5,64 млрд…Отже, навіть якщо курс змінився, виводили напевно що у валюті. Тож до Лондону мали йти з позовом десь на 5 мільярдів. Замість цього пішли з двома. Отже, питання: Хто спи*див решту?», – пише Лямець у Фейсбуці.

Втім, в офіційній комунікації банку ніде не йдеться про те, що позов до Високого суду Англії покриває усі збитки, яких колишні власники могли завдати нині державному банку. Йдеться саме про махінації, проведені через компанії у британській юрисдикції.

Інвестбанкір Сергій Фурса у коментарі Радіо Свобода пояснює, що решта коштів, які вивели з «Приватбанку», фінустанова намагається повернути через позови в інших юрисдикціях:

«...зараз по максимуму, якщо вдасться, то по цьому судовому рішенню це більше 3 млрд доларів [можна повернути]. Звісно, це недостача, і тому треба буде йти в іншу юрисдикцію, де також є активи і через які олігархи так само виводили гроші».

Судові процеси за позовами держбанку продовжуються на Кіпрі, у США та Ізраїлі. Загальна сума вимог до ексвласників у цих юрисдикціях становить близько 10 млрд доларів, пише видання «Економічна правда».

П’ятий президент України Петро Порошенко, який обіймав посаду під час націоналізації банку назвав рішення суду підтвердженням правильності дій НБУ.

«Сьогодні Лондонський суд підтвердив нашу правоту. Особлива подяка тодішній голові НБУ Валерії Гонтаревій та всій команді, яка включилася в цю нелегку справу. Разом ми врятували гроші вкладників. Не дозволили знецінити гривню. Втримали стабільність. Саме завдяки своєчасній націоналізації «Приватбанк» став ключовою опорою банківської системи під час війни, зокрема й у 2022 році», – заявив Порошенко.

Стягнути кошти з колишніх власників банку. Шанси є?

Вирок англійського суду важливий передовсім тому, що «діру» у капіталі «Приватбанку», яку виявили після його націоналізації у 2016 році, заповнили серед іншого за рахунок продажу державних ОВДП. Тобто цінними паперами, виплата дивідендів за якими впала на плечі українських платників податків. Рішення суду Англії допоможе повернути кошти у бюджет, пояснює Сергій Фурса.

«Ці гроші будуть стягнуті в «Приватбанк», але «Приватбанк» за рахунок цього отримує прибуток. Цей прибуток, власне, і перейде до держави через виплату дивідендів…Всі ці гроші підуть в бюджет і будуть фінансувати армію», – пояснює Фурса у коментарі Радіо Свобода.

Як пише видання Financial Times, рішення суду є успіхом української влади, «чиє антикорупційне позиціонування зазнало втрат минулого тижня, коли президент Володимир Зеленський обмежив незалежність двох ключових антикорупційних органів».

Видання також називає сам кейс, який розглядав англійський суд, «тестом на відданість Києва боротьбі з корупцією».

Зрештою, розслідування Panama Papers 2021 року показало, що частину коштів з «Приватбанку» виводили через офшорні компанії студії «Квартал 95». Однак, чи знали ці компанії про походження коштів, і що сплачуючи послуги компаніям, пов’язаним із Зеленським, Коломойський і Боголюбов могли використовувати їх для відмивання грошей, достеменно невідомо .

У рішенні Високого суду Англії йдеться про те, що суму компенсації, яку Коломойський і Боголюбов мають сплатити позивачу, визначить окреме рішення суду у жовтні. Це пояснюється тим, що хоча збитки і вимірюються у суму понад 1,9 млрд доларів, за вісім років судової тяганини на неї «накапали відсотки». Зрештою, в самому банку повідомили, що сума позова за час розгляду справи зросла до понад 4 млрд доларів США саме з цієї причини.

У «Приватбанку» також повідомили, що там уже переходять до стягнення коштів з відповідачів: «наразі банк та його юридичні радники перейдуть до стадії стягнення збитків та намагатимуться звернути до примусового виконання рішення суду стосовно цих активів, щоб отримати компенсацію для банку та, відповідно, для його акціонера – уряду України».

Сергій Лямець вважає, що фактичних надходжень ні «Приватбанк», ні державний бюджет не побачать, про що йдеться у його дописі.

«Оцінити частку пана Коломойського в «Укрнафті» у ті самі $1,9 млрд та провести взаємозалік. Переписати на державу акції, які де-факто держава вже забрала . Але це – не гроші. Це просто записи у бухгалтерії. Ще можливо, що буде… стягнення на американську нерухомість «Привату». Але чомусь я давно нічого про це не чув.

Гроші ще потрібно стягнути. Як – не знаю. Ігор Коломойський у в'язниці і, мабуть, вже звідти не вийде. Яка йому мотивація? А Геннадій Боголюбов за кордоном, і він ще побореться за своє майбутнє».

Їхні активи заморожені, і ті заморожені активи будуть продаватися.

Втім, Лямець не згадує про те, що саме Високий суд Лондона у 2017 році наклав арешт на активи Коломойського і Боголюбова на суму трьох млрд доларів США. Рішення суду 30 липня передбачає, що всесвітній арешт активів бізнесменів діятиме до моменту повного погашення заборгованості.

«Їхні активи заморожені, і ті заморожені активи будуть продаватися. Так, це може бути тривалий процес, але від того, де вони і що вони думають, нічого не залежить», – пояснює у розмові із Радіо Свобода Сергій Фурса.

Що тепер буде з Коломойським і Боголюбовим?

Реакція Ігоря Коломойського не забарилась. В офіційній заяві пресслужби ексвласника «Приватбанку» йдеться про те, що Коломойський планує оскаржувати рішення.

«Рішення Високого суду Лондона буде оскаржене. Ми подолаємо всіх разом взятих українських корупціонерів, будь вони з табору Порошенка, чи Єрмака-Зеленського, правда та справедливість будуть відновлені», – повідомила пресслужба Коломойського.

У поширеній заяві Коломойський стверджує, що нинішня влада України незаконно застосувала проти нього санкції , всупереч Конституції позбавила громадянства України, «паралельно по-рейдерськи відібравши майже всі активи і злочинним шляхом позбавили волі по безпідставним звинуваченням».

Коломойський також зазначає, що дії Офісу президента та українських силовиків фактично позбавили його можливості ефективно захищатися у судах, включаючи Високий суд Лондона.

«У мене не було достатньо часу, достатньо можливостей для оплати роботи адвокатів та збору доказів», – заявив Коломойський.

Бізнесмен також вважає, що справа має політичний характер, а на суд нібито могли впливати політичні лідери Великобританії, на яких «у свою чергу міг вплинути нинішній Зелений режим».

У рішенні суду йдеться про те, що Коломойський та Боголюбов добровільно відмовилися від свідчень та не брали участі у перехресному допиті. Цей факт судді пов'язали з тим, що «вони обидва усвідомлювали, що, даючи свідчення особисто, вони наразили б себе на запитання про їхню роль у незаконному привласненні коштів, на які вони не мали б переконливої відповіді, і тому вони вирішили відмовитися від цього».

З юридичної точки зору рішення суду в Англії не зобов’язує український уряд надавати фігурантам справи нових статусів.

В Україні, і Коломойський, і Боголюбов вже фігурують у справах «Приватбанку», пов’язаних із їхнім імовірним шахрайством. За цією підозрою Коломойський продовжує перебувати під вартою, а справа перебуває у суді.

Після втечі Геннадія Боголюбова за кордон у 2024 році, медіа повідомляли про те, що підозру у справі «Приватбанку» йому нібито готувало БЕБ. Втім, станом на зараз офіційно про це не повідомляли.