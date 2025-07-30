«Приватбанк» повідомив про «беззаперечну перемогу» в англійському суді над колишніми власниками

Український банк «Приватбанк» 30 липня повідомив про перемогу в справі, яка слухалася в англійському суді й стосувалася колишніх власників фінансової установи.

«Приватбанк» здобув беззаперечну перемогу в багатомільярдному англійському судовому процесі проти Коломойського та Боголюбова», – ідеться в повідомленні пресслужби, яке не містить подробиць.

Про перемогу «Приватбанку» також повідомляє агенція Reuters.

Перед націоналізацією в 2016 році з «Приватбанку» були виведені десятки мільярдів гривень на фірми-бульбашки – угоди з компаніями були підписані в той час, коли банком володів Ігор Коломойський.

Судовий процес у Великій Британії розпочав «Приватбанк», аргументуючи тим, що саме через британські фірми, за їхніми даними, виводилася частина грошей з банку. А у США, як підозрює нинішній менеджмент «Приватбанку», Коломойський та Боголюбов придбали нерухомість та інші активи за рахунок привласнених коштів банку.

Як раніше відзначали «Схеми», розгляд позовів «Приватбанку» в міжнародних судах створив незручності для колишніх власників. Наприклад, Лондонський суд заморозив активи Коломойського та Боголюбова по всьому світі. Судовий процес у США, ініційований «Приватбанком», взагалі може загрожувати бізнесменам кримінальною відповідальністю.

​«Приватбанк» – найбільший в Україні банк. До націоналізації 2016 року його бенефіціарними власниками були Ігор Коломойський (49,98%) та його бізнес-партнер Геннадій Боголюбов (41,58%), які прямо чи опосередковано володіли понад 91,5 відсотками акцій. Ще 8,5 відсотків належало міноритаріям, в тому числі менеджменту на чолі з тодішнім головою правління Олександром Дубілетом.

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів «Приватбанку», найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень.

Як заявили в НБУ, до націоналізації «Приватбанкові» завдали збитків щонайменше на 5,5 мільярдів доларів.