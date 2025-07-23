САП повідомляє про завершення слідства щодо привласнення понад 9 млрд «Приватбанку»

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро завершили слідство в справі стосовно колишнього кінцевого бенефіціарного власника «Приватбанку» у справі про завершення коштів, повідомляє САП 23 липня.

«Прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно кінцевого бенефіціарного власника ПАТ КБ «ПриватБанк» та ще 5 осіб – колишніх працівників банківської установи, підозрюваних у заволодінні понад 9,2 мільярда гривень коштів ПриватБанку», – йдеться в заяві.

Детективи НАБУ на доручення прокурора почали відкриття стороні захисту матеріалів справи для ознайомлення.

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САП стверджує, що в межах досудового розслідування встановили: протягом січня – березня 2015 року один із власників «Приватбанку» для подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку «розробив злочинний план заволодіння коштами банківської установи». Для цього він залучив посадовців банку, в тому числі голову правління та його заступника.

Відомство не називає імені підозрюваного, але обставини підозри вказують на колишнього бенефіціара «Приватбанку» Ігоря Коломойського.

Уряд України 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію «Приватбанку» і влив у його капітал понад 155 мільярдів гривень.

Ексвласники банку, його акціонери, найбільшими з яких на той момент були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, вважають проведену націоналізацію, внаслідок якої вони повністю втратили свої акції, незаконною, тоді як «Приватбанк» і держава вимагають від них додаткового відшкодування збитків.

У лютому 2023 року Велика Палата Верховного Суду підтвердила законність «Приватбанку».