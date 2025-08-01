Голова НАБУ підтвердив обшук у німецькому будинку ексзаступника голови Офісу президента

Правоохоронці Німеччині 15 липня провели обшуки в будинку поблизу Мюнхена, де живе колишній заступник голови Офісу президента України Ростислав Шурма. Це відбулося за запитом Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), підтвердив 1 серпня українським та німецьким засобам інформації керівник НАБУ Семен Кривонос.

«Оскільки ця інформація є вже медійною, і тим більше, що німецька сторона повідомила, так я можу підтвердити, що відповідні слідчі дії відбувалися. Особливо коментувати… в силу закону я не можу ні перспективу даного кримінального провадження, ні його суть», – сказав Кривонос в ефірі «24 Каналу», додавши, що «ця справа рухається активно вперед».

Німецьке видання Spiegel 1 серпня також повідомило, що на прохання НАБУ баварські слідчі провели обшук у будинку Ростислава Шурми в місті Штарнберґ у Баварії.

Президент України Володимир Зеленський звільнив Ростислава Шурму з посади заступника голови Офісу президента 3 вересня. Причина звільнення в документі не вказувалася.