Заступник голови НАЗК оцінив корупційні ризики Офісу президента

Заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Артем Ситник оцінив Офіс президента України як структуру з «високим корупційним ризиком». Про це він розповів під час інтерв’ю Радіо Свобода.

Відповідаючи на запитання, чи є Офіс президента зараз структурою з високим корупційним ризиком, Ситник згадав два протоколи про адміністративні правопорушення від НАЗК щодо заступника керівника ОП Ростислава Шурми через бізнес брата та екзаступника керівника ОП Кирила Тимошенка за використання повноважень у особистих інтересах, і відповів, що «судячи по тому, що два протоколи складені щодо заступників керівника Офісу, то, мабуть, все ж таки можна сказати, що так. Але час покаже».

«У цій сфері є проблема, тому що в цій категорії справ фінальною інстанцією для розгляду цих протоколів є суд першої інстанції – це Печерський суд міста Києва. І ми іноді читаємо, що вони там пишуть, і, чесно кажучи, іноді на голову не натягнеш», – сказав Ситник у інтерв’ю Радіо Свобода.



Заступник голови НАЗК також наголосив, що агентство має намір ініціювати законопроєкт щодо передачі цих «найгучніших протоколів» до антикорупційного суду.



«Антикорупційний суд поки що доводить, що він є незалежною судовою інституцією. Саме така логіка була, коли антикорупційному суду віддали повноваження щодо стягнення активів тих осіб, які сприяли збройній агресії (Росії – ред.) проти України – це ті особи, які перебувають під санкціями. Саме антикорупційний суд займається цим питанням, хоча це не зовсім логічно, але питання дуже чутливе і дуже важливо, щоб судді могли протидіяти впливу і дійсно схвалювати законні рішення», – резюмував Ситник.

У липні минулого року НАЗК направило до суду протокол про адміністративне правопорушення щодо ексзаступника глави ОП Кирила Тимошенка. Під час перевірки агентство встановило, що Тимошенко використовував повноваження у особистих інтересах та двічі порушив визначені законом обмеження щодо одержання подарунків особою, яка займає особливо відповідальне становище.

Кирило Тимошенко звинувачення НАЗК відкинув та обіцяв «зустрітися у суді», де він буде «доводити свою правоту».

У січні 2023 року Кирило Тимошенко написав заяву про звільнення з посади заступника голови Офісу президента, яку він обіймав з 2019 року. Він був координатором програми «Велике будівництво».

23 лютого 2024 року НАЗК також склало протокол щодо заступника керівника Офісу президента України Ростислава Шурми. За даними агентства, він впливав на роботу Комітету електроенергетики для «створення умов для успішності бізнесу брата за рахунок схвалення необхідних рішень дотичними до ринку електричної енергії державними органами та компаніями».

У своєму фейсбуці Шурма назвав проткол від НАЗК «юридично нікчемним документом» та написав, що «єдина мета його складання – це дискредитація мене як керівника та нанесення шкоди моїй діловій репутації».

Артема Ситника було призначено заступником голови Національного агентства з питань запобігання корупції у травні 2022 року. Раніше, впродовж семи років, він очолював Національне антикорупційне бюро України.