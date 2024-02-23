Конфлікт інтересів: НАЗК склало протокол щодо заступника голови ОП Шурми через бізнес брата

Національне агентство з питань запобігання корупції склало протокол про адміністративні правопорушення стосовно заступника керівника Офісу президента України Ростислава Шурми у зв’язку з порушенням ним вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.



«У 2022 році Ростислав Шурма організував при ОПУ Комітет електроенергетики, учасники якого збирались під його головуванням. До участі в засіданнях комітету було залучено ключові інституції, дотичні до сфери електроенергетики: Міністерство енергетики, Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ПАТ «НЕК «Укренерго», ДП «Оператор ринку», ДП «Гарантований покупець», – йдеться у повідомленні НАЗК, опублікованому у телеграмі.



За даними агентства, рішення, схвалені на засіданнях комітету, мали «вплив на задоволення приватного інтересу посадовця, а саме – створення умов для успішності бізнесу брата за рахунок схвалення необхідних рішень дотичними до ринку електричної енергії державними органами та компаніями».



Складений НАЗК за чч. 1, 2 ст. 172-7 КУпАП (порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів) протокол щодо дій Ростислава Шурми скеровано до суду.



У разі визнання його винним суд може призначити покарання у вигляді штрафу, а дані про посадовця будуть внесені до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, додають у НАЗК.

Ростислав Шурма наразі це не коментував.

У серпні 2023 року журналісти Bihus.Info з'ясували, що сонячні станції під російською окупацією, співвласником яких є оточення заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми, отримували оплату за «зеленим тарифом» з липня 2022-го по липень 2023-гороку, хоча, ймовірно, не мали зв’язку з об’єднаною енергосистемою України. За даними журналістів, ці компанії сукупно отримали понад 320 млн грн від держпідприємства «Гарантований покупець».

Згодом Шурма це розслідування назвав «дуже маніпулятивним і неправдивим».