Зеленський звільнив голову Мукачівської РДА Гайдая та очільника Рубіжанської МВА Юрченка

Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження про звільнення Сергія Гайдая з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області та Андрія Юрченка з посади начальника Рубіжанської міської військової адміністрації Луганської області. Про це йдеться у відповідних документах від 2 серпня, оприлюднених на сайті Офісу президента.

«Звільнити Гайдая Сергія Володимировича з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області», – йдеться у розпорядженні №98/2025-рп.

Згідно з розпорядженням №99/2025-рп, Андрія Юрченка звільнили з посади начальника Рубіжанської міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області.

Гайдай та Юрченко ці повідомлення не коментували.

Голова Луганської ОВА Олексій Харченко повідомив, що після отримання інформації про дотичність Андрія Юрченка до корупційних схем під час закупівлі РЕБ та FPV «учора вдень одразу надав доручення вжити заходів щодо відсторонення її від займаної посади, президент Зеленський у швидкий термін підписав розпорядження про звільнення очільника Рубіжанської МВА».

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Прем’єрка Юлія Свириденко заявила ввечері 2 серпня, що Кабінет міністрів вирішив направити президентові Володимиру Зеленському проєкт розпорядження про звільнення з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая.

Прем’єр-міністерка не уточнила причин такого подання, але прізвище Гайдая, за інформацією джерел «Суспільного» та «Української правди», фігурує в справі НАБУ та САП про масштабну корупцію при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ.

Сам Гайдай не коментував ці повідомлення.

2 серпня НАБУ та САП повідомили, що викрили на хабарі при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ чинного депутата Верховної Ради, очільників районної та міської військових цивільних адміністрацій, військовослужбовців Нацгвардії. За повідомленням, схема полягала в укладенні державних контрактів із підприємствами-постачальниками за завищеними цінами, «до 30% від суми контракту поверталося учасникам злочину у вигляді неправомірної вигоди».Наразі четверо осіб затримані в порядку ст. 208 КПК України.

Сергій Гайдай очолює Мукачівську райдержадміністрацію на Закарпатті з березня 2024 року. Перед тим, від жовтня 2019-го до березня 2023 року, очолював Луганську обласну державну адміністрацію.