Свириденко: уряд направив Зеленському подання на звільнення з посади на Закарпатті ексголови Луганської ОВА Гайдая

Голова уряду Юлія Свириденко заявила ввечері 2 серпня, що Кабінет міністрів вирішив направити президентові Володимиру Зеленському проєкт розпорядження про звільнення з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая.

Прем’єр-міністерка не уточнила причин такого подання, але прізвище Гайдая, за інформацією джерел «Суспільного» та «Української правди», фігурує в справі НАБУ та САП про масштабну корупцію при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ.

Сам Гайдай не коментував ці повідомлення.

Раніше голова владної фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія заявив про «призупинення» членства в цій фракції народного депутата Олексія Кузнецова на час розслідування, яке ведуть НАБУ і САП.

Перед тим 2 серпня НАБУ та САП повідомили, що викрили на хабарі при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ чинного депутата Верховної Ради, очільників районної та міської військових цивільних адміністрацій, військовослужбовців Нацгвардії. За повідомленням, схема полягала в укладенні державних контрактів із підприємствами-постачальниками за завищеними цінами, «до 30% від суми контракту поверталося учасникам злочину у вигляді неправомірної вигоди».

Наразі четверо осіб затримані в порядку ст. 208 КПК України.

Сергій Гайдай очолює Мукачівську райдержадміністрацію на Закарпатті з березня 2024 року. Перед тим, від жовтня 2019-го до березня 2023 року, очолював Луганську обласну державну адміністрацію.