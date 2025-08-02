Арахамія: членство депутата Кузнецова у фракції «Слуга народу» «призупинено» через розслідування НАБУ

Голова владної фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія заявив 2 серпня про «призупинення» членства в цій фракції народного депутата Олексія Кузнецова на час розслідування, яке ведуть НАБУ і САП.

«Очікуємо на судовий розгляд цієї справи у відповідні терміни. Винні у корупційних злочинах мають понести справедливе покарання не залежно від статусів та посад», – ідеться в повідомленні.

Раніше 2 серпня НАБУ та САП повідомили, що викрили на хабарі при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ чинного депутата Верховної Ради, очільників районної та міської військових цивільних адміністрацій, військовослужбовців Нацгвардії. За повідомленням, схема полягала в укладенні державних контрактів із підприємствами-постачальниками за завищеними цінами, «до 30% від суми контракту поверталося учасникам злочину у вигляді неправомірної вигоди».

Наразі четверо осіб затримані в порядку ст. 208 КПК України.

Олексій Кузнецов був обраний до Верховної Ради на позачергових парламентських виборах влітку 2019 року від політичної партії «Слуга народу» як безпартійний. Він балотувався по виборчому округу № 106, до якого входять Сіверськодонецьк (окупований із 2022 року), окупована з 2014 року Кадіївка (колишній Стаханов) та частина Попаснянського району.

Кузнецов є членом комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин.