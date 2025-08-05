ВАКС обрав запобіжний захід ще двом фігурантам справи про корупцію при закупівлі БпЛА і засобів РЕБ

Вищий антикорупційний суд 5 серпня ухвалив рішення про тримання під вартою з альтернативою застави щодо керівника військової частини, який є підозрюваним у справі про корупцію при закупівлі засобів РЕБ і безпілотників, повідомила пресслужба ВАКС.

За повідомленням, розмір застави складає два мільйони гривень. Термін дії запобіжного заходу – до 30 вересня 2025 року включно.

У разі внесення застави на підозрюваного будуть покладені процесуальні обовʼязки, зокрема, він не зможе залишати межі Києва і Київської області без дозволу слідчого (детектива), прокурора, має прибувати до слідчого (детектива), прокурора, слідчого судді за кожною вимогою, повідомляти про зміну свого місця проживання та/або місця роботи, утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі слідчого судді особами, здати документи для виїзду за кордон, а також носити електронний засіб контролю.

Сьогодні ж ВАКС обрав запобіжний захід і щодо ще однієї підозрюваної у цій справі – директорки ТОВ: тримання під вартою на 60 діб із альтернативою внесення застави у розмірі 2 001 508 гривень.

Імен згаданих осіб у суді не навели, їхні коментарі щодо рішення суду – поки невідомі.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі зазначили, що вирішують питання про оскарження запобіжних заходів.

2 серпня НАБУ і САП заявили, що викрили на хабарі при закупівлі БпЛА і засобів РЕБ чинного депутата Верховної Ради, очільників районної і міської військових цивільних адміністрацій, військовослужбовців Нацгвардії. За повідомленням, схема полягала в укладенні державних контрактів із підприємствами-постачальниками за завищеними цінами, «до 30% від суми контракту поверталося учасникам злочину у вигляді неправомірної вигоди».

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4 серпня у САП зазначили, що повідомили про підозру фігурантам справи. Як стало відомо, серед них – народний депутат від фракції «Слуга народу» Олексій Кузнєцов, голова Мукачівської райдержадміністрації й колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, а також – очільник Рубіжанської міської військової адміністрації на Луганщині Андрій Юрченко.

ВАКС напередодні взяв нардепа Кузнєцова під варту на 60 днів з можливістю внести заставу в розмірі 8 003 004 гривень. Депутат Кузнєцов і його захист у залі суду висунуті звинувачення не коментували.

Для Гайдая суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів із можливістю внести заставу в розмірі понад 10 000 000 гривень. Гайдай у суді заявив, що «немає в світі людини, якій би я запропонував, щоб мені дали відкати з того, що підвищують штучно ціни на військові потреби». Він також сказав, що не збирається «нікуди тікати», а «коли це все закінчиться, піде на фронт».