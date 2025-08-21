Вбивство підлітка на станції фунікулера в Києві: Кравченко повідомив про допит обвинуваченого

У справі про вбивство підлітка Максима Матерухіна в Києві відбувся допит обвинуваченого Косова, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко 21 серпня.

«Це був емоційно складний допит. Обвинувачений постійно плутав покази, змінював їх або ж просто відмовлявся відповідати на запитання. Подеколи, його слова суперечили попереднім свідченням», – заявив він.

Генпрокурор висловив думку, що обвинувачений намагається ввести в оману суд «так само, як, на наше переконання, вводив в оману досудове слідство». Зокрема, він послався на відео з бодікамер поліції, на якому обвинувачений казав, що «вирішив зробити кидок через стегно». Натомість на допиті він заявив, що випадково впав разом із загиблим.

За словами Кравченка, сторона обвинувачення задоволена результатами засідання:

«Суд задовольнив наше клопотання про проведення комплексної судово-медичної трасологічної експертизи. Крім того, за дорученням суду ДБР проведе ще один слідчий експеримент з обвинуваченим».





Генеральний прокурор висловив думку, що процес рухається до «логічного завершення»: попереду результати експерименту та експертизи, далі – стадія дебатів.

Кореспондент агентства «Укрінформ» передає, що обвинувачений, який є кандидатом у майстри спорту з дзюдо, в суді заявив: після словесної перепалки з підлітками з метою самозахисту мав намір зробити кидок через стегно але натомість оступився і впав. Далі, як він стверджує, побачив кров на підлозі і закривавленого Матерухіна. Косов вважає, що підліток отримав поранення через неміцне скло вікна у приміщенні станції фунікулера, об яке вдарився при падінні.

Також обвинувачений підтвердив, що того дня за 1,5-2 години до інциденту вживав алкоголь, а за тиждень до цієї події – курив канабіс, як він запевняє, вперше у житті. Прокурор у справі заявила в суді, що у обвинуваченого зафіксували в крові 2,4 проміле. Крім того, Косов підтвердив, що 7 квітня порушив посадові інструкції працівника УДО, оскільки у свій вихідний день мав при собі табельну зброю, яку мав залишити в сейфі.

За даними «Укрінформу», сторона захисту заявила клопотання про проведення додаткового слідчого експерименту на станції столичного фунікулера, оскільки раніше слідство проводило цей слідчий експеримент у місці, наближеному до місця події. Суд задовольнив це клопотання, як і прохання обвинувачення щодо проведення експертизи.

7 квітня 2024 року на станції столичного фунікулера виник конфлікт між чоловіком, який служить водієм в Управлінні державної охорони, та неповнолітнім. На верхній станції правоохоронець штовхнув підлітка, той розбив головою скло, уламки якого розрізали йому шию. Юнак помер на місці.



